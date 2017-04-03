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Вибух стався на двох станціях метро Санкт-Петербурга - ЗМІ

Вибух стався на двох станціях метро Санкт-Петербурга - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16750 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вибух стався на станціях “Сінна” і “Технологічний інститут” метро Санкт-Петербурга, є постраждалі і загиблі. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, передає УНН.

"Є постраждалі і жертви. Крім того, рятувальники і пожежні машини викликані на станцію "Технологічний інститут". Рух поїздів на всій гілці зупинено", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, постраждали не менше 10 осіб, зокрема діти. Обидві станції закриті, йде евакуація пасажирів.

Також видання повідомило, що у вагоні стався вибух невстановленого предмета.

Як повідомляв УНН, на одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі.

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