Вибух стався на двох станціях метро Санкт-Петербурга - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вибух стався на станціях “Сінна” і “Технологічний інститут” метро Санкт-Петербурга, є постраждалі і загиблі. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста, передає УНН.
"Є постраждалі і жертви. Крім того, рятувальники і пожежні машини викликані на станцію "Технологічний інститут". Рух поїздів на всій гілці зупинено", - сказав співрозмовник агентства.
За попередніми даними, постраждали не менше 10 осіб, зокрема діти. Обидві станції закриті, йде евакуація пасажирів.
Також видання повідомило, що у вагоні стався вибух невстановленого предмета.
Як повідомляв УНН, на одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі.