Взрыв на складе боеприпасов: все что известно о ракетно-артиллерийском арсенале

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Киев • УНН

 • 17561 просмотра

Военные склады в городе Балаклея открыли в 1918 году

КИЕВ. 23 марта. УНН. Военный склад в Балаклее, на котором около трех часов ночи произошел взрыв, является, по неофициальной информации, одним из крупнейших в Украине. 65-й ракетно-артиллерийский арсенал относится к воинской части А1352, пишет УНН.

Военные склады здесь находились еще в советское время. Общая площадь арсенала 368 га. На складе хранится ориентировочно 138 тыс. тонн боеприпасов. По информации, на складе хранятся как артприпасы малого калибра, так и ракеты к зенитным комплексам С-300. Расстояние от Балаклеи до Харькова - 95 км. В самом городе проживает чуть более 30 тыс. жителей.

Еще в 2009 году СМИ сообщали о том, что на складе хранится на 30 тыс. боеприпасов больше нормы и многие из них устарели. На склад обратили внимание после взрывов на 61-м арсенале летом 2008 года, который тоже находится в Харьковской области - в городе Лозовая. После этого якобы было обещано выделить средства на утилизацию боеприпасов и улучшение условий хранения остальных. Однако было ли что-то сделано пока не известно.

В то же время министр обороны Степан Полторак, после того как прогремели взрывы, заявил, что склад не был самым большим в Украине.

Диверсия не означает, что не было халатности

Пожар возник около трех ночи 23 марта. Огонь вызвал детонацию боеприпасов. По информации УНН известно, что из-за большой площади склада и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней. Из-за взрывов спасатели не могут осуществлять полноценное тушения пожаров.

Однако, сразу были предприняты ряд мероприятий: в частности, началась эвакуация населения (сначала из 5, а позже из 10 километровой зоны), Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации, на место происшествия также были направлены пожарные поезда Укрзализныци, в то же время железнодорожное и автомобильное сообщение в районные ЧП было ограничено.

Всего эвакуировано около 20 тыс. человек. Эвакуированных жителей Балаклеи, сел Вербовка (8,3 км от Балаклеи), Борщивка (13 км) и Яковенково (12 км) размещают в учреждениях сфер образования и соцзащиты на территории района.

Кроме того, Министерство обороны Украины заявило об усилении охраны других арсеналов с боеприпасами, ведь правоохранителями была озвучена версия диверсии на складе в Балаклее.

"На место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников Главной военной прокуратуры, ГСУ СБУ для организации и расследования уголовного производства, которое зарегистрировано по 113 статье УК, которая квалифицирует это событие как диверсию. Военной прокуратурой кроме того, что внесена (в ЕРДР - ред.) статья 113 УК, СБУ внесено и зарегистрировано уголовное производство по части 3 ст. 425 УК - это небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия совершенное в условиях особого периода", - сказал главный военный прокурор А.Матиос.

Кроме того, появилась информация, что свидетели видели летательные аппараты над складом, с которых предположительно были сброшены взрывчатые средства.

В то же время народные депутаты советуют обратить внимание на деятельность Генерального штаба и контрразведки и не снимать с них ответственность за то, что диверсия стала возможной.

Потушить пожар сложно пока взрываются снаряды

В зоне ЧС по состоянию на 16 часов 23 марта еще продолжается эвакуация населения. В районе эвакуации полиция осуществляет патрулирование для помощи населению и предотвращения случаев мародерства. По предварительной информации как минимум один человек получил ранения - женщина была госпитализирована с осколочным поражением головы.

О помощи Балаклее и прилегающим районам заявили представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из разных областей. Однако пока взрывы не прекратятся - тушение пожара затруднено. По озвученной представителями власти информации радиус разлета некоторых снарядов достигает 25 километров.

Правоохранители просят обращаться к ним людей, которые в связи с ЧП оказались в тяжелой ситуации, по телефонам: 102, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции - (05749) 20908, или непосредственно к начальнику местной полиции - 0660305300.

 

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