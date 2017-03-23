Вибух на складі боєприпасів: все що відомо про ракетно-артилерійський арсенал

КИЇВ. 23 березня. УНН. Військовий склад у Балаклії, на якому близько третьої години ночі стався вибух, є, за неофіційною інформацією, одним з найбільших в Україні. 65-й ракетно-артилерійський арсенал відноситься до військової частини А1352, пише УНН.

Військові склади тут перебували ще за радянських часів. Загальна площа арсеналу 368 га. На складі зберігається орієнтовно 138 тис. тонн боєприпасів. За інформацією на складі зберігаються як артприпаси малого калібру так і ракети до зенітних комплексів С-300. Відстань від Балаклії до Харкова – 95 км. У самому містечку проживає трохи більше 30 тисяч мешканців.

Ще у 2009-му році ЗМІ повідомляли про те, що на складі зберігається на 30 тис. боєприпасів більше норми і що багато з них застарілі. На склад звернули увагу після вибухів на 61-му арсеналі влітку 2008 року, який теж знаходиться у Харківській області – у місті Лозова. Після цього нібито було обіцяно виділити кошти на утилізацію застарілих боєприпасів та покращення умов зберігання решти. Однак чи було щось зроблено наразі не відомо.

Водночас міністр оборони Сетпан Полторак, після того як пролунали вибухи, заявив, що склад не був найбільшим в Україні.

Диверсія не означає, що не було халатності

Пожежа виникла близько третьої ночі 23 березня. Вогонь спричинив детонацію боєприпасів. За інформацією УНН відомо, що через велику площу складу та кількість боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів. Через вибухи рятувальники не можуть здійснювати повноцінне гасіння пожеж.



Однак, одразу була вжита низка заходів: зокрема почалася евакуація населення (спочатку з 5, а пізніше з 10 кілометрової зони), Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації до місця події також були спрямовані пожежні потяги Укрзалізниці, водночас залізничне та автомобільне сполучення у районні НП було обмежене.

Всього евакуйовано близько 20 тис. осіб. Евакуйованих жителів Балаклії, сіл Вербівка (8,3 км від Балаклії), Борщівка (13 км) і Яковенкове (12 км) розміщують в установах сфер освіти та соцзахисту на території району.

Крім того, Міністерство оборони України заявило про посилення охорони інших арсеналів з боєприпасами, адже правоохоронцями була озвучена версія диверсію на складі в Балаклії.

“На місце події виїхала група прокурорсько-слідчих працівників Головної військової прокуратури, ГСУ СБУ для організації та розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване за 113 статтею ККУ, яка кваліфікує цю подію як диверсію. Військовою прокуратурою окрім того, що внесена (до ЄРДР — ред.) стаття 113 ККУ, СБУ внесено і зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 ст. 425 ККУ — це недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки вчинене в умовах особливого періоду”, — сказав головний військовий прокурор А.Матіос.



Крім того, з’явилася інформація, що свідки бачили літальні апарати над складом з яких ймовірно були скинуті вибухові засоби.

Водночас народні депутати радять звернути увагу на діяльність Генерального штабу та контррозвідки і не знімати з них відповідальність у тому, що диверсія стала можливою.

Загасити пожежу складно поки вибухають снаряди

В зоні НС станом на 16 годину 23 березня ще триває евакуація населення. В районі евакуації поліція здійснює патрулювання для допомоги населенню та запобіганню випадкам мародерства. За попередньою інформацією щонайменше одна людина отримала поранення – жінку було госпіталізовано з осколковим ураженням голови.

Про допомогу Балаклії та прилеглим районам заявили представники Держслужби з надзвичайних ситуацій з різних областей. Однак поки вибухи не припиняться – гасіння пожежі є ускладненим. За озвученою представниками влади інформацією радіус розльоту деяких снарядів досягає 25 кілометрів.

Правоохоронці просять звертатися до них людей, які у зв’язку з НП опинилися у важкій ситуації, за телефонами:

102, до чергової частини Балаклійського відділу поліції – (05749) 20908, або безпосередньо начальнику місцевої поліції – 0660305300.