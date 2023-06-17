Взрыв на шахте в Павлограде: ликвидация аварии продолжается

Детали

По данным компании, во время вспышки метано-воздушной смеси на шахте Юбилейная, произошедшей ночью 17 июня, пострадали 3 горняка. Они, вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность.

"Всем трем пострадавшим на шахте оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. На предприятии продолжается ликвидация аварии", - добавили в компании.

В ДТЭК сообщили, что работа шахты возобновится после завершения аварийных работ и комплексной дегазации горных выработок.

Напомним

На шахте в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.