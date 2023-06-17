Вибух на шахті у Павлограді: ліквідація аварії триває
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Павлограді триває ліквідація аварії на шахті, де стався вибух. Як повідомили у ДТЕК, ситуація стабілізована, передає УНН.
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За даними компанії, під час спалаху метано-повітряної суміші на шахті Ювілейна, що стався вночі 17 червня, постраждали 3 гірники. Вони, разом з іншими шахтарями, що на той час перебували під землею, були оперативно евакуйовані на поверхню.
"Всім трьом постраждалим на шахті надана необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає. На підприємстві триває ліквідація аварії", - додали у компанії.
У ДТЕК додали, що робота шахти відновиться після завершення аварійних робіт та комплексної дегазації гірничих виробок.
Нагадаємо
На шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух.