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Выборы в Армении: три партии прошли в парламент

Киев • УНН

 • 14716 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набирает 70,43% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков страны. Кроме этого, в парламент по итогам выборов проходят партии "Процветающая Армения" (8,27% голосов) и "Образованная Армения"(6,37% голосов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК Армении.

Выборы в Армении: три партии прошли в парламент

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не смогла преодолеть 5% барьер, набрав лишь 4,7% голосов. Фракция “Дашнакцутюн” заручилась поддержкой 3,89% электората.

Остальные партии — “Решение гражданина”, “Национальный прогресс”, “Оринац еркир” (“Страна закона”), “Сасна црер” (Сасунские смельчаки; Сасун-армянская историческая область на территории современной Турции), “Христианско-демократическое возрождение” — набирают менее 2% каждая, блок “Мы” (созданный партиями “Свободные демократы”, “Республика” и “Армянская семья”) — 2%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам — не менее 7%.

Как сообщал УНН, на должность премьер-министра Армении уже второй раз выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна.

Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку , чтобы провести досрочные парламентские выборы.

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