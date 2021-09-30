Выборы в Германии: "свободные демократы" и ХДС/ХСС перенесли на более поздний срок переговоры о коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Свободная демократическая партия (СвДП) ФРГ и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проведут предварительные переговоры о возможной коалиции в воскресенье вечером. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на источники в организациях, пишет УНН.
Детали
Изначально СвДП и ХДС/ХСС собирались провести переговоры в субботу, а на воскресенье планировалась встреча либералов с социал-демократами.
На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, “зеленые” — 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.
Следующая коалиция ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и “зеленые” на правах “младших” партий. Канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все зависит от того, с кем больше захотят вступать в союз “младшие” политические силы.
Дополнение
На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы. Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной в отношении Украина политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции.