Вибори у Німеччині: "вільні демократи" та ХДС/ХСС перенесли на більш пізній термін перемовини про коаліцію

Деталі

Спочатку ВДП і ХДС/ХСС збиралися провести переговори в суботу, а на неділю планувалася зустріч лібералів з соціал-демократами.

На пройшли 26 вересня виборах в Бундестаг перемогли соціал-демократи (СДПН) з 25,7%, консервативний блок ХДС/ХСС отримав 24,1%, показавши найгірший результат у своїй історії. Ліберальна Вільна демократична партія набрала 11,5% голосів, “зелені” — 14,8%, в Бундестаг також завдяки трьом прямим мандатам пройшла Ліва партія з 4,9%.

Наступна коаліція ФРН складатиметься, швидше за все, з трьох партій. В уряді, ймовірно, будуть ліберали і “зелені” на правах “молодших” партій. Канцлера виставить або СДПН, або ХДС/ХСС. По суті, зараз все залежить від того, з ким більше захочуть вступати в союз “молодші” політичні сили.

Доповнення

На виборах у Німеччині — перших після епохи Меркель — перемогли соціал-демократи. Але визначать майбутнє країни ліберали і “Зелені”, які вважаються максимально лояльною щодо України політичною силою ФРН. При цьому існує ймовірність перебування Ангели Меркель в якості виконуючого обов’язки канцлера до формування нової коаліції.