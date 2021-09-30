Вибори у Німеччині: "вільні демократи" та ХДС/ХСС перенесли на більш пізній термін перемовини про коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Вільна демократична партія (ВДП) ФРН і консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) проведуть попередні переговори про можливу коаліцію в неділю ввечері. Про це повідомила в четвер газета Bild з посиланням на джерела в організаціях, пише УНН.
Деталі
Спочатку ВДП і ХДС/ХСС збиралися провести переговори в суботу, а на неділю планувалася зустріч лібералів з соціал-демократами.
На пройшли 26 вересня виборах в Бундестаг перемогли соціал-демократи (СДПН) з 25,7%, консервативний блок ХДС/ХСС отримав 24,1%, показавши найгірший результат у своїй історії. Ліберальна Вільна демократична партія набрала 11,5% голосів, “зелені” — 14,8%, в Бундестаг також завдяки трьом прямим мандатам пройшла Ліва партія з 4,9%.
Наступна коаліція ФРН складатиметься, швидше за все, з трьох партій. В уряді, ймовірно, будуть ліберали і “зелені” на правах “молодших” партій. Канцлера виставить або СДПН, або ХДС/ХСС. По суті, зараз все залежить від того, з ким більше захочуть вступати в союз “молодші” політичні сили.
Доповнення
На виборах у Німеччині — перших після епохи Меркель — перемогли соціал-демократи. Але визначать майбутнє країни ліберали і “Зелені”, які вважаються максимально лояльною щодо України політичною силою ФРН. При цьому існує ймовірність перебування Ангели Меркель в якості виконуючого обов’язки канцлера до формування нової коаліції.