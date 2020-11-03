Выборы подтвердили эффективность МВД, но показали кризис доверия к власти – СМИ

“Эти выборы доказали провал реформы децентрализации, но и показали профессионализм силовых ведомств страны. Ведь только благодаря чёткой и слаженной работе Нацполиции, приверженности правоохранителей закону, а не отдельным кандидатам и политическим силам, избирательная компания прошла максимально честно. Принципиальная позиция Авакова, о которой он заявил ещё в начале выборов, действительно позволила сравнять возможности всех участников избирательной гонки”, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что зафиксированные нарушения не повлияли на результат выборов, что отметили и международные наблюдатели, но явка в 37% — это значительно ниже, чем на местных выборах в 2015 году.

“Большинству политиков выгодно говорить о том, что низкая явка — это результат страха людей перед коронавирусом. И лишь немногие способны признать, что украинцы перестали доверять местной власти. Несмотря на то, что избирательная кампания-2020 была самой активной и конкурентной кампанией по местным выборам в украинской истории, народ откровенно проигнорировал все „достижения“ реформы децентрализации. Кто-то совсем разуверился в изменениях к лучшему и не пошёл на выборы. А те, кто пришли, в большинстве своём выбрали прежних мэров. Правда, не потому что были довольны их предыдущей каденцией, а по принципу уже знакомого, а значит меньшего из зол”, — подчёркивается в статье.

Также отмечается, что местные выборы продемонстрировали, что ни у одной большой политической силы нет одинаковой поддержки на общенациональном уровне.

“А это новая угроза раскола общества и оглушительно громкий сигнал для парламента. На сегодняшний день отношение украинцев как к центральной, так и к местной власти можно выразить одной знаменитой фразой Станиславского — „Не верю!“. Это же доказал опрос Зеленского с вопросом о сокращении корпуса народных депутатов с 450 человек до 300 — 98% респондентов поддержали данную инициативу. Можно предположить, что в планах у президента полный перезапуск Верховной Рады в новом количестве парламентариев”, — говорится в публикации.

В этой связи автор отмечает, что, возможно вскоре МВД и Нацполиции “в очередной, а точнее — внеочередной раз” придётся стать на стражу справедливых выборов.

“Когда Зеленский распустит Раду и запустит процесс парламентских выборов, его первым союзником и гарантом честных выборов снова станет Аваков, который уже неоднократно показал свое умение честно и качественно обеспечивать чистоплотность избирательного процесса, тем самым защищая право волеизъявления каждого гражданина. А после перезагрузки парламента не за горами будет качественное обновление Кабмина”, — подытожил автор.