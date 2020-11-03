Вибори підтвердили ефективність МВС, але показали кризу довіри до влади - ЗМІ

“Ці вибори довели провал реформи децентралізації і показали професіоналізм силових відомств країни. Адже тільки завдяки чіткій і злагодженій роботі Нацполіціі, прихильності правоохоронців закону, а не окремим кандидатам та політичним силам, виборча компанія пройшла максимально чесно. Принципова позиція Авакова, про яку він заявив ще на початку виборів, дійсно дозволила зрівняти можливості всіх учасників виборчих перегонів”, — йдеться в публікації.

Автор зазначає, що зафіксовані порушення не вплинули на результат виборів, що відзначили і міжнародні спостерігачі, але явка в 37% — це значно нижче, ніж на місцевих виборах у 2015 році.

“Більшості політиків вигідно говорити про те, що низька явка — це результат страху людей перед коронавірусом. І лише деякі здатні визнати, що українці перестали довіряти місцевій владі. Незважаючи на те, що виборча кампанія-2020 була найактивнішою і конкурентною кампанією з місцевих виборів в українській історії, народ відверто проігнорував всі „досягнення“ реформи децентралізації. Хтось зовсім зневірився в змінах на краще і не пішов на вибори. А ті, хто прийшли, в більшості своїй обрали колишніх мерів. Правда, не тому що були задоволені їх попередньої каденцією, а за принципом вже знайомого, а значить меншого із зол”, — підкреслюється в статті.

Також наголошується, що місцеві вибори продемонстрували, що у жодної великої політичної сили немає однакової підтримки на загальнонаціональному рівні.

“А це нова загроза розколу суспільства і приголомшливо гучний сигнал для парламенту. На сьогоднішній день ставлення українців як до центральної, так і до місцевої влади можна висловити однією знаменитою фразою Станіславського — „Не вірю!“. Це ж довело опитування Зеленського з питанням про скорочення корпусу народних депутатів з 450 осіб до 300 — 98% респондентів підтримали дану ініціативу. Можна припустити, що в планах у президента повний перезапуск Верховної Ради в новій кількості парламентарів”, — йдеться в публікації.

У зв’язку з цим автор зазначає, що, можливо незабаром МВС і Нацполіціі “в черговий, а точніше — позачерговий раз” доведеться стати на варту справедливих виборів.

“Коли Зеленський розпустить Раду і запустить процес парламентських виборів, його першим союзником і гарантом чесних виборів знову стане Аваков, який вже неодноразово показав своє вміння чесно і якісно забезпечувати чистоту виборчого процесу, тим самим захищаючи право волевиявлення кожного громадянина. А після перезавантаження парламенту не за горами буде якісне оновлення Кабміну”, — підсумував автор.