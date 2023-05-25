Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда

ukru
13 марта, 19:26 • 48409 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104770 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107722 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107883 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101800 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95628 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110382 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131408 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171282 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202405 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 42318 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 37292 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 23388 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 46478 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 25498 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171282 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202405 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144088 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150593 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187080 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65487 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103658 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120683 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156368 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163236 просмотра
Актуальное
Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда

Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда

Киев • УНН

 • 1621887 просмотра

Завтра Пленум Верховного Суда соберется для избрания нового председателя после того, как на предыдущем заседании Пленум снял с этой должности Всеволода Князева, которого обвиняют во взяточничестве.

Сейчас на должность председателя Верховного Суда Украины претендуют четыре кандидата: председатель Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Иван Мищенко, судья Кассационного административного суда ВС Альберт Езеров, его коллега – тоже судья КАС ВС Наталья Коваленко и председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

ИВАН МИЩЕНКО

Мищенко – юрист и адвокат. С 2017 года Иван Мищенко работал судьей в Верховном Суде, куда вошел по конкурсу.
Интересно, что в 2017 году, когда Мищенко только попал в Верховный Суд, он привлек внимание журналистов «Схем». Мищенко посетил Администрацию президента Украины через две недели после своего назначения – журналисты этот факт зафиксировали на видео

Журналисты обратили внимание, что Иван Мищенко, будучи еще кандидатом на должность судьи в Верховном Суде, среди лиц, которые могут его рекомендовать на эту должность, отметил тогдашнего члена Высшего совета правосудия Вадима Беляневича (ныне член Научно-консультативного совета при Верховном Суде). А еще – Алексея Филатова, тогдашнего заместителя главы Администрации президента.

При этом в кодексе судейской этики указано, что судья должен избегать взаимоотношений, которые могут повлиять на независимость и беспристрастность судьи. А нарушение требований Кодекса рассматривает, в частности, Высший совет правосудия.

Тогда возле Администрации президента Мищенко отказался комментировать цель своего визита. Впоследствии он рассказал журналистам, что посещал секретаря по вопросам судебной реформы Константина Красовского. Отдельно отметил, что не нарушал кодекс судейской этики.

При этом, как выяснили журналисты, судья Мищенко не был тогда членом Совета судебной реформы при президенте Украины. А впоследствии тогдашняя председатель Верховного Суда в комментарии журналистам отметила, что судьи этого органа не должны иметь никаких дел на Банковой.

Также журналисты проекта «Наші гроші» в свое время обращали внимание на то, что Мищенко фигурировал в ситуации с продажей Хорольского завода детских продуктов питания - единственного в Украине завода детских смесей, сначала среди юристов российского бизнесмена Георгия Сажинова (на момент начала истории одного из владельцев завода), а затем он оказался среди тех, кого Сажинов обвинил в том, что его завод помогли рейдернуть собственные юристы.

Глава ВСК ВР по защите прав инвесторов Галина Янченко в 2020 году так описывала эту ситуацию: «Спорная ситуация вокруг комбината длится 5 лет. Тогда владельца предприятия, под предлогом необходимости защитить от рейдерских атак, рейдернули собственные юристы. В результате инвестор потерял уже инвестированных 20 млн долларов».

24 февраля 2023 года, не имея военного опыта, Мищенко вывез жену с тремя детьми за границу и вернулся. Вместе с другими добровольцами во время обороны Киева занимался аэроразведкой. Затем стал командиром взвода 93-й бригады "Холодный Яр". Воевал на Сумщине, затем на Харьковщине. Но уже в июне 2022 года вернулся к юридической деятельности на которую он был отправлен из армии.

Здесь следует пояснить, что такой шаг был обоснован тем, что Мищенко вошел в состав Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей (что является одним из условий вступления Украины в ЕС). До середины марта 2023 года продолжались собеседования с кандидатами в ВККСУ, которые члены Конкурсной комиссии проводили находясь в Варшаве, так как трое иностранных членов Комиссии по вопросам безопасности не могут приехать в Украину.

АЛЬБЕРТ ЕЗЕРОВ

Украинский правовед, ученый Одесской школы права, специалист по конституционному праву, административному праву и процессу, кандидат юридических наук, доцент. В 2015 году начал работу в Одесской областной администрации в должности помощника Михаила Саакашвили. Позже Альберту Езерову было поручено возглавлять юридический отдел аппарата ОГА. Впрочем, проработал там Езеров недолго и уже в ноябре 2016 года приступил к обязанностям заместителя начальника Одесской таможни.

С 7 мая 2019 года занимает должность судьи Верховного Суда. До того возглавлял кафедру конституционного права Национального университета «Одесская юридическая академия», был адвокатом, заместителем председателя комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Следует отметить, что в декларации судьи Верховного суда Альберта Езерова за 2020 год обнаружили ложные сведения в разделах о недвижимости и финансовых обязательствах. Об этом говорилось в выводах Национального агентства по предупреждению коррупции о полной проверке декларации.

В частности, декларант не предоставил данных о земельном участке площадью 237 кв. м, который он начал арендовать в 2020 году и земельном участке площадью 480 кв. м, приватизированном в 2020-м, на котором находится его дом.

Также судья не указал свои банковские счета, банковские счета жены и дочери в ПриватБанке и дал недостоверные сведения о банковских счетах в ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

В НАПК отметили, что за две недели до начала проверки судья написал электронное письмо, в котором отметил, что «он обнаружил отсутствие в декларации данных сведений». Впрочем, в НАПК заявили, что это письмо не опровергает наличия в декларации недостоверных сведений.

По данным Нацагентства, также Альберт Езеров специально не указал сведений о своих финансовых обязательствах – 31 тыс. 435 долларов США (согласно договору купли-продажи имущественных прав на объект недвижимого имущества, они возникли 31 января 2020 года перед ООО «Альматин-Киев Плюс»).

Также судья не указал финансовое обязательство перед ОАО «ЗНВКИФ Эверест», которое возникло 15 декабря 2020 года – 1 млн 894 тыс. грн. Из договора следует, что судья подписал предварительный договор на покупку квартиры в доме, который сейчас находится на стадии строительства. Езеров осуществил первый платеж – 1 млн 132 тыс. грн. Остальные средства он должен был оплатить после того, как получит акт приема-передачи квартиры.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО

Наталья Коваленко – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Работала в Юридической академии МВД в Днепре. Была доцентом, а позже заведующей кафедрой административного и таможенного права Академии таможенной службы Украины в Днепре.

С ноября 2017 года – судья Кассационного административного суда Верховного Суда, город Киев.

Следует добавить, что с 24 октября 2019 по 29 января 2021 года в отношении судьи было подано 14 дисциплинарных жалоб в Высший совет правосудия. По всем заявлениям в открытии дисциплинарных дел ВСП было отказано.

Кстати, Езеров и Коваленко в свое время были в пятерке судей, которые не согласились с указом Президента Зеленского об отстранении от обязанностей судьи бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Кроме того, судья была в составе коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которая установила законность застройки Рыбальского полуострова в Киеве.

В начале 2017 года журналисты сообщали, что за застройкой Рыбальского полуострова стоят экс-регионал, депутат Нестор Шуфрич и экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, а само возведение многоэтажек происходило с нарушениями.

СТАНИСЛАВ КРАВЧЕНКО

Председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. Он представляет так называемую «старую гвардию» ВС, имеет отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

«Проанализировав информацию о судье Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Кравченко Станислава Ивановича (далее – Кандидат), Общественный совет добропорядочности обнаружил данные, которые дают основания для вывода о несоответствии Кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики», - говорится в заключении Общественного совета от 2017 года. 

В частности указывается, что судья имел отношение к рассмотрению дела в решении по которому было допущено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека. Кроме того, в заключении есть претензии к имущественной декларации Кравченко.

«(…) не указывал о наличии у него права собственности на земельный участок 900 кв. м в городе Козелец. В то же время этот земельный участок указан в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 г», - говорится в документе.

Также профильные СМИ, со ссылкой на собственные источники, утверждают, что он уже активно общается с судьями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикапубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы