Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда

Сейчас на должность председателя Верховного Суда Украины претендуют четыре кандидата: председатель Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Иван Мищенко, судья Кассационного административного суда ВС Альберт Езеров, его коллега – тоже судья КАС ВС Наталья Коваленко и председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

ИВАН МИЩЕНКО

Мищенко – юрист и адвокат. С 2017 года Иван Мищенко работал судьей в Верховном Суде, куда вошел по конкурсу.

Интересно, что в 2017 году, когда Мищенко только попал в Верховный Суд, он привлек внимание журналистов «Схем». Мищенко посетил Администрацию президента Украины через две недели после своего назначения – журналисты этот факт зафиксировали на видео.

Журналисты обратили внимание, что Иван Мищенко, будучи еще кандидатом на должность судьи в Верховном Суде, среди лиц, которые могут его рекомендовать на эту должность, отметил тогдашнего члена Высшего совета правосудия Вадима Беляневича (ныне член Научно-консультативного совета при Верховном Суде). А еще – Алексея Филатова, тогдашнего заместителя главы Администрации президента.

При этом в кодексе судейской этики указано, что судья должен избегать взаимоотношений, которые могут повлиять на независимость и беспристрастность судьи. А нарушение требований Кодекса рассматривает, в частности, Высший совет правосудия.

Тогда возле Администрации президента Мищенко отказался комментировать цель своего визита. Впоследствии он рассказал журналистам, что посещал секретаря по вопросам судебной реформы Константина Красовского. Отдельно отметил, что не нарушал кодекс судейской этики.

При этом, как выяснили журналисты, судья Мищенко не был тогда членом Совета судебной реформы при президенте Украины. А впоследствии тогдашняя председатель Верховного Суда в комментарии журналистам отметила, что судьи этого органа не должны иметь никаких дел на Банковой.

Также журналисты проекта «Наші гроші» в свое время обращали внимание на то, что Мищенко фигурировал в ситуации с продажей Хорольского завода детских продуктов питания - единственного в Украине завода детских смесей, сначала среди юристов российского бизнесмена Георгия Сажинова (на момент начала истории одного из владельцев завода), а затем он оказался среди тех, кого Сажинов обвинил в том, что его завод помогли рейдернуть собственные юристы.

Глава ВСК ВР по защите прав инвесторов Галина Янченко в 2020 году так описывала эту ситуацию: «Спорная ситуация вокруг комбината длится 5 лет. Тогда владельца предприятия, под предлогом необходимости защитить от рейдерских атак, рейдернули собственные юристы. В результате инвестор потерял уже инвестированных 20 млн долларов».

24 февраля 2023 года, не имея военного опыта, Мищенко вывез жену с тремя детьми за границу и вернулся. Вместе с другими добровольцами во время обороны Киева занимался аэроразведкой. Затем стал командиром взвода 93-й бригады "Холодный Яр". Воевал на Сумщине, затем на Харьковщине. Но уже в июне 2022 года вернулся к юридической деятельности на которую он был отправлен из армии.

Здесь следует пояснить, что такой шаг был обоснован тем, что Мищенко вошел в состав Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей (что является одним из условий вступления Украины в ЕС). До середины марта 2023 года продолжались собеседования с кандидатами в ВККСУ, которые члены Конкурсной комиссии проводили находясь в Варшаве, так как трое иностранных членов Комиссии по вопросам безопасности не могут приехать в Украину.

АЛЬБЕРТ ЕЗЕРОВ

Украинский правовед, ученый Одесской школы права, специалист по конституционному праву, административному праву и процессу, кандидат юридических наук, доцент. В 2015 году начал работу в Одесской областной администрации в должности помощника Михаила Саакашвили. Позже Альберту Езерову было поручено возглавлять юридический отдел аппарата ОГА. Впрочем, проработал там Езеров недолго и уже в ноябре 2016 года приступил к обязанностям заместителя начальника Одесской таможни.

С 7 мая 2019 года занимает должность судьи Верховного Суда. До того возглавлял кафедру конституционного права Национального университета «Одесская юридическая академия», был адвокатом, заместителем председателя комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Следует отметить, что в декларации судьи Верховного суда Альберта Езерова за 2020 год обнаружили ложные сведения в разделах о недвижимости и финансовых обязательствах. Об этом говорилось в выводах Национального агентства по предупреждению коррупции о полной проверке декларации.

В частности, декларант не предоставил данных о земельном участке площадью 237 кв. м, который он начал арендовать в 2020 году и земельном участке площадью 480 кв. м, приватизированном в 2020-м, на котором находится его дом.

Также судья не указал свои банковские счета, банковские счета жены и дочери в ПриватБанке и дал недостоверные сведения о банковских счетах в ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

В НАПК отметили, что за две недели до начала проверки судья написал электронное письмо, в котором отметил, что «он обнаружил отсутствие в декларации данных сведений». Впрочем, в НАПК заявили, что это письмо не опровергает наличия в декларации недостоверных сведений.

По данным Нацагентства, также Альберт Езеров специально не указал сведений о своих финансовых обязательствах – 31 тыс. 435 долларов США (согласно договору купли-продажи имущественных прав на объект недвижимого имущества, они возникли 31 января 2020 года перед ООО «Альматин-Киев Плюс»).

Также судья не указал финансовое обязательство перед ОАО «ЗНВКИФ Эверест», которое возникло 15 декабря 2020 года – 1 млн 894 тыс. грн. Из договора следует, что судья подписал предварительный договор на покупку квартиры в доме, который сейчас находится на стадии строительства. Езеров осуществил первый платеж – 1 млн 132 тыс. грн. Остальные средства он должен был оплатить после того, как получит акт приема-передачи квартиры.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО

Наталья Коваленко – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Работала в Юридической академии МВД в Днепре. Была доцентом, а позже заведующей кафедрой административного и таможенного права Академии таможенной службы Украины в Днепре.

С ноября 2017 года – судья Кассационного административного суда Верховного Суда, город Киев.

Следует добавить, что с 24 октября 2019 по 29 января 2021 года в отношении судьи было подано 14 дисциплинарных жалоб в Высший совет правосудия. По всем заявлениям в открытии дисциплинарных дел ВСП было отказано.

Кстати, Езеров и Коваленко в свое время были в пятерке судей, которые не согласились с указом Президента Зеленского об отстранении от обязанностей судьи бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Кроме того, судья была в составе коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которая установила законность застройки Рыбальского полуострова в Киеве.

В начале 2017 года журналисты сообщали, что за застройкой Рыбальского полуострова стоят экс-регионал, депутат Нестор Шуфрич и экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, а само возведение многоэтажек происходило с нарушениями.

СТАНИСЛАВ КРАВЧЕНКО

Председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. Он представляет так называемую «старую гвардию» ВС, имеет отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

«Проанализировав информацию о судье Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Кравченко Станислава Ивановича (далее – Кандидат), Общественный совет добропорядочности обнаружил данные, которые дают основания для вывода о несоответствии Кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики», - говорится в заключении Общественного совета от 2017 года.

В частности указывается, что судья имел отношение к рассмотрению дела в решении по которому было допущено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека. Кроме того, в заключении есть претензии к имущественной декларации Кравченко.

«(…) не указывал о наличии у него права собственности на земельный участок 900 кв. м в городе Козелец. В то же время этот земельный участок указан в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 г», - говорится в документе.

Также профильные СМИ, со ссылкой на собственные источники, утверждают, что он уже активно общается с судьями.