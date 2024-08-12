Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Три разгромные победы "Ворсклы", "Руха" и "Карпат", жуткая травма полузащитника "Ингульца" Марьяна Мысыка, который потерял два зуба и временно память, первая сенсация с последующей дракой - именно так прошел второй тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты тура, новые достижения по итогам тура, и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Открылся тур в пятницу поединком, в котором "Ворскла" в гостях разгромила дебютанта элитного дивизиона "Левый Берег". В тот же день свой стартовый матч в новом розыгрыше отечественного первенства провело "Динамо", которое приехало в гости к ровенскому "Вересу", в котором киевляне победили минимально с голевым "ляпом" вратаря киевлян Руслана Нещерета.

В субботу "Черноморец" на своем поле уступил "Заре", а "Колос" на домашней арене сыграл вничью с "Ингульцом".

Воскресные поединки больше порадовали болельщиков, ведь в этот день было зафиксировано две разгромные победы, а также первая сенсация в УПЛ - победитель прошлого сезона донецкий "Шахтер" уступил житомирскому "Полесью". Также этот матч запомнился дракой в конце матча.

В понедельник заключительный матч тура провели черкасский "ЛНЗ" и "Александрия" из одноименного города на Кировоградщине.

"Левый берег" - "Ворскла"

Открывать второй тур УПЛ выпало двум неудачникам предыдущего тура - столичному "Левому берегу" и полтавской "Ворскле". В дебютном для себя поединке в Украинской премьер-лиге, "Левый берег" минимально проиграл черкасскому "ЛНЗ" (1:0), зато "Ворскла" у себя дома "влетела" 5:0 донецкому "Шахтеру".

Ожидалось, что киевляне смогут поспорить с очки в этом матче, учитывая неудачное предыдущее выступление полтавчан, однако чуда не произошло. Киевляне получили в свои ворота три гола.

До 15-й минуты матча команды играли в позиционный футбол, редко выбегая в атаки. На 16-й минуте возможность отличиться имел защитник "Ворсклы" Игорь Пердута, который пробивал в ближний угол Максима Механива. Голкипер отразил удар ногой, однако боковой рефери зафиксировал офсайд.

На 20-й минуте полумомент был у "Левого берега". На левом фланге Олег Синица пытался прострелить в центр вратарской площадки, однако первым на мяче был защитник "Ворсклы", выбив мяч подальше, который подхватил Николай Когут, но удар у него не удался и "кожаный" полетел значительно выше ворот.

На 26-й минуте открыть счет своим голам в УПЛ имел реальную возможность Тарас Галас. Все тот же Когут протащил мяч по левому флангу и немного придержав его, дождавшись партнеров, отдал в центр на Синицу, который разрезным пасом, обрезав двух защитников "Ворсклы", вывел на "свидание" с голкипером Галаса, который пробил в центр ворот. Павел Исенко спокойно среагировал.

До конца первого тайма это были единственные моменты на две команды, о чем свидетельствует статистика ударов - 2:2.

Уже через 5 минут после начала второго тайма, "Ворскле" удалось открыть счет в матче. На 50-й минуте подачу на ближнюю штангу с углового выполнил Кане, который завершился сбросом на дальнюю, где казалось Механив должен был фиксировать мяч в руки, однако голкипер выпустил его из рук прямо на ногу Артему Челядину, который оказался ловким в штрафной площадке. Челядин первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо Механива - 1:0.

Через 6 минут Пердута выполнил удачный навес на Александра Скляра, который оказался один в штрафной киевлян, однако реализация подвела полузащитника полтавчан, которому не удалось попасть по мячу.

Уже через две минуты "бело-зеленым" все же удалось достичь своей цели. "Ворскла" выбегала в контратаку, где на правом фланге Кане обыгрался с Ковталюком в стенку, и покатил налево на Челядина. Казалось бы момент был упущен, ведь Челядину не удалось сначала обработать удачно мяч, после чего вообще упал, однако не встретив сопротивления со стороны защитников "Левого берега, все же подал точно на Ковталюка, который начинал эту атаку, удачно замкнув подачу головой - 2:0.

До конца матча каждая из команд обменивались опасными моментами, однако, не хватало завершающей передачи или точного удара. На третьей добавленной арбитром минуте, левый защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который оказался на правом фланге, удачно пробросил мимо двух игроков киевлян на Ковталюка, который отдал на Хрипчука, который удачно покатил на Крупского, который забежал по флангу. Крупский, обыграв защитника, отдал на Демира Шкриеля, который покатил пяткой на дальнюю, где ловчее оказался Сергей Мякушко - 3:0.

Факты

Команда Сергея Долганского таким образом прервала серию из 11-ти матчей с пропуском мячей в Чемпионате Украины, которая началась еще 15 марта. Полтавчане остановились в одном шаге от повтора своего антирекорда за все годы выступлений в ЧУ.

"Левый Берег" провел 1-й домашний матч в УПЛ.

100-й матч в УПЛ провел Артем Челядин. Отметим, что другой полузащитник "Ворсклы" Андрей Бацула мог провести также 100-й матч, однако Долганский не выпустил его на замену.

Артем Челядин

"Верес" - "Динамо"

Второй поединок пятницы в Ровно провели местный "Верес", к которому в гости пожаловало столичное "Динамо". Ровенчане в прошлом туре "скатали" в ничью с "Карпатами", а "Динамо" пропустило первый тур из-за еврокубков. К слову, киевляне уже провели три официальных матча: дважды против сербского "Партизана" - общий счет 9:2 и против шотландского "Рейджерса" - 1:1.

До 10-й минуты команды играли в позиционный футбол, почти не создавая моментов. Можно вспомнить подачу с правого фланга Владислава Шарая, однако мяч пролетел мимо всех игроков, включая и игроков "Вереса".

На 11-й минуте Александр Андриевский своей подачей со стандарта нашел у Дениса Попова, но тот не попал из очень выгодной позиции.

На 15-й минуте отличный момент отличиться имел Владислав Супряга. Капитан киевлян Виталий Буяльский вывел Супрягу один на один, но Владислав пошел чуть правее и нанес удар. Просто в голкипера.

Уже через минуту Николай Шапаренко забил гол, который может поспорить на звание лучшего гола тура. Буяльский, находясь возле штрафной "Вереса", покатил мяч налево на Владислава Кабаева. Кабаев неудачно принял мяч, отпустив далеко от себя, однако все равно смог сохранить для команды. Кабаев отдал пас назад на Шапаренко, который разрядил пушку под перекладину - 1:0. Киевляне впереди.

Уже через минуту Шапаренко мог оформлять дубль, но не попал как следует по мячу. Буяльский мягко набросил в штрафную, где первым на мяче оказался Назар Волошин, который прострелил вдоль вратарской площадки, где Шапаренко оставалось только точно пробить, но мяч прошел мимо ворот Кожухара. Тот случай, когда гораздо легче забить в этом моменте, чем в предыдущем эпизоде.

На 36-й минуте "бело-синие" могли удваивать преимущество, но не воспользовались своим шансом. Волошин классно перебросил голкипера, но на помощь успел Роман Гончаренко.

Под занавес первого тайма киевлянам все же удалось удвоить преимущество, разыграв красивую комбинацию. Владислав Дубинчак протащил мяч по флангу, отдал на Шапаренко в штрафную, укротившего мяч в два касания, сбросил на Буяльского, который расстрелял вратаря примерно с границы штрафной - 2:0.

Уже после перерыва киевляне могли доводить счет до разгромного, но удар Максима Брагару выдался не точным.

На 62-й минуте "Вересу" удалось сократить отставание, благодаря эпическому фейлу голкипера киевлян Руслана Нещерета. Вратарь "Динамо" вместо нормального выноса просто толкнул мяч вперед, который попал в Шарая и отлетел в ворота киевлян -2:1.

За 10 минут киевляне имели два отличных шанса, чтобы забить гол в ворота "Вереса". В первом эпизоде Дубинчак мощно пробил по воротам Кожухара, но тот попал в перекладину. Через минуту Брагару не реализовал стопроцентный момент. Здорово подключился к атаке, получил мяч от Буяльского, но не смог завершить. Пробил прямо в голкипера.

Уже под занавес поединка Нещерету удалось исправиться за первый пропущенный гол. На 92-й минуте поединка Яго Сикейру пробил точно в девятку, однако Нещерет был на высоте. "Динамо" сразу же вылетело в контратаку, Матвей Пономаренко обыграл за пределами штрафной голкипера "Вереса" и должен был отдавать партнеру на пустые, но вместо этого пробил мимо ворот. Матч так и завершился со счетом - 2:1.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь - Вовченко, Мельник, Гончаренко - Шарай, Сикейра, Клец, Протасевич - Дахновский, Мрвалевич, Степанюк (к). Главный тренер - Олег Шандрук.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет - Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик - Андриевский, Шапаренко - Кабаев, Буяльский (к), Волошин - Супряга. Главный тренер - Александр Шовковский.

Факты

"Динамо" забило 950 и 951 гостевой гол в чемпионатах.

В 13-м матче подряд "Верес" пропускает голы в противостоянии с "Динамо". Эта серия началась еще в октябре 1992 года, в дебютном сезоне ровенского клуба в элитном дивизионе чемпионата Украины, и она является антирекордной в его биографии.

Николай Шапаренко забил 20-й гол в УПЛ.

Николай Шапаренко (слева) - автор гола и ассиста

50-й матч в УПЛ провел Семен Вовченко ("Верес").

Семен Вовченко

Нападающий "Динамо" Супряга впервые с 20 октября 2021 года попал в стартовый состав.

Матч против "Вереса" стал для Буяльского 213-м в футболке столичного гранда в рамках национального первенства. Он догнал бывшего игрока "бело-синих" Сергея Сидорчука и теперь делит с ним 10-ю строчку по этому показателю.

Также Буяльский забил 58-й мяч за "Динамо" в чемпионатах Украины. Тем самым он, обойдя Артема Милевского, делит теперь седьмое место с Олегом Гусевым в списке лучших бомбардиров киевлян в УПЛ.

Виталий Буяльский - автор второго гола "Динамо".

"Черноморец" - "Заря"

В первом матче субботы в Одессе встретились местный "Черноморец" и луганская "Заря". В первом туре одесситы минимально уступили "Кривбассу" - 1:0, а "Заря" обыграла "Ингулец" - 2:1.

Уже в дебюте поединка "Заря" могла открывать счет. Петар Мичин разогнал Романа Вантуха к левому флангу штрафной, тот прострелил в центр, где Герреро завершал, но защитник заблокировал удар.

Через две минуты уже "Черноморец" мог выходить вперед, но удар Дениса Янакова оказался слабоватым для Никиты Турбаевского.

На 12 минуте "Черноморец" имел еще один замечательный момент. Ярослав Кисель на левом фланге отдал на Кирилла Попова, который покатил на противоположный фланг, где стоял никем не прикрытый Богдан Бутко, но правому защитнику одесситов не хватило точности.

На 20-й минуте Игорь Кирюханцев с правого фланга штрафной покатил назад в центр на Герреро, тот бил низом в ближний в касание, но Артур Рудько вытащил.

На 29-ой минуте Александр Яцик перед вратарской перевел в касание подачу с левого фланга штрафной от Мичина над воротами.

Через две минуты уже "Черноморец" имел свой момент. Турбаевский потянул на угловой дальний выстрел Янакова с левого фланга под левую стойку.

Под занавес первого тайма защитники "Черноморца" едва не привезли себе гол. Рудько отдал на Романа Савченко, который запутался с мячом и не смог удачно его выбить. Яцык перехватил мяч на правом фланге атаки, отыграл в центр на Мичина, а тот пробил в защитника, рикошет от которого полетел в правый каркас ворот.

Уже через пять минут после перерыва луганчанам удалось открыть счет. На левом фланге Денис Антюх нашел в штрафной площадке голову Герреро, который удачно пробил в дальний угол Рудько - 1:0.

На 69-й минуте Владислав Вакула мог удвоить преимущество "Зари", но мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги.

До конца матча команды так и не смогли еще забить голов. Матч закончился с минимальной победой "Зари" - 1:0.

Стартовый состав "Зари": Турбаевский - Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух - Кирюханцев, Башич, Яцик, Мичин - Герреро, Антюх.

Стартовый состав "Черноморца": Рудько - Бутко, Удод, Савченко, Кисель - Васильев, Ермаков, Шпорн - Попов, Хобленко, Янаков.

Факты

Победа над "Черноморцем" продлила беспроигрышную серию "Зари" в противостоянии с одним клубом в чемпионате Украины. Начиная с мая 2017 года, луганская команда не проигрывает одесситам уже 11 матчей. Это третья по длине серия в новейшей истории "Зари".

Проигрышная серия "Черноморца" длится в чемпионатах 4 игры, а безголевая - 392 минуты.

Голевая гостевая серия "Зари" в УПЛ длится 6 игр - 7 голов.

"Черноморец" при Александре Бабиче потерпел 40-е поражение в УПЛ.

50-й матч в УПЛ провел Бенито, которого "Заря" арендовала у киевского "Динамо".

15-й гол в УПЛ забил Эдуардо Герреро ("Заря").

Эдуардо Герреро

"Колос" - "Ингулец"

Еще один поединок субботы провели на стадионе "Колос" в Ковалевке Киевской области, где местный "Колос" посетил "Ингулец". Матч оказался несколько скучным, ведь завершился "сухими нулями" на табло, о чем и свидетельствует статистика ударов - 5 против 4.

На 12-й минуте защитник "Колоса" Андрей Цуриков мог забивать слета, но мяч после подачи прошел мимо.

На 29-й минуте "Ингулец" имел свой момент. Владимир Белоцерковец на скорости протащил мяч по флангу, прострелил от лицевой в центр, но его партнер пролетел мимо мяча.

На 39-й минуте "Ингулец" имел супер-момент. Роман Волохатый расстреливал ворота из пределов штрафной, но кипер "Колоса" Иван Пахолюк прочитал эпизод, заранее начал смещаться правее и достал мяч из верхнего угла.

На 49-й минуте каким-то непонятным образом форвард "Ингульца" не замкнул прострел с фланга. Мог и Цуриков срезать в свои ворота, но защитнику "Колоса" повезло.

На 59-й минуте Никита Бурда спас "Колос" от пропущенного гола. Александр Козак остался один, принял мяч и на силу стрелял в дальний угол. Защитник находился на линии и помог вратарю.

Реального голевого момента болельщикам пришлось ждать аж 20 минут. Цуриков открылся за спины защитникам, получил передачу и в касание прострелил идеально на Дмитрия Топалова, но тот умудрился упасть и не занести мяч в ворота с нескольких метров.

До конца поединка команды так и не смогли выявить сильнейшего в этом противостоянии - 0:0.

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич - Харатин, Гагнидзе, Ореховский - Алефиренко, Салабай, Великан.

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук - Мельничук, Малыш, Петько, Шершень, Дубилей - Богунов, Пятов, Волохатый, Белоцерковец - Козак.

Факты

"Колос" во второй раз в двух турах УПЛ сыграл вничью. Таким образом у "Колоса" увеличилась безвыигрышная серия домашних матчей - до восьми. Последний раз на своем поле ковалевцы выигрывали еще в ноябре 2023-го ("Минай" - 2:0). После того - четыре ничьи и четыре поражения с общим счетом 2:8.

Также "Колос" провел 140-й матч в УПЛ.

"Колос" при Александре Поздееве впервые набрал домашние очки в УПЛ - 1 ничья, два поражения.

К слову, полузащитник "Ингульца" Марьян Мысык получил ужасную травму. Мысык не заметил соперника и столкнулся с ним.

"К нему начинает приходить память. Он даже не понял, в какой команде играет. Хочется надеяться на то, что все будет хорошо и не нужно будет везти его в больницу. Два выбитых зуба. Врач дал свой прогноз - 10 дней вообще игрока не трогать, а там будем смотреть, как будет проходить его реабилитация", - рассказал после матча тренер "Ингульца" Василий Кобин о состоянии Мысыка.

Марьян Мисик

"Оболонь" - "Рух"

Третий игровой день открыли столичная "Оболонь" и винниковский "Рух" на "Оболонь-Арене" в столице. "Пивовары" в первом туре сыграли вничью с "Колосом" - 2:2, а "Рух" пропускал первый тур из-за Олимпийских игр в Париже.

До 17-й минуты имели несколько опасных моментов, но команды так и не смогли забить в дебюте поединка. На 18-й минуте после суматохи в штрафной Александр Осман дал по ногам Виталию Холоду. Судья назначил пенальти, который удачно реализовал Остап Притула, пробив точно в правый угол.

На 31-й минуте "Оболонь" взялась подавать угловой. Мяч вторым темпом пришел к Сергей Суханову, тот на замахе убрал защитника, и классно пробил, но мимо.

На 37-й минуте Ростислав Тарануха проскочил Романа Дидыка, вываливался на кипера "Руха", но затянул с ударом. В первом тайме было еще несколько опасных моментов, но ни одной из команд так и не удалось забить еще хотя бы один гол.

Во втором тайме игроки "Руха" взялись доказывать свой класс. На 66-ой минуте команде из Винников удалось удвоить преимущество. Игорь Краснопир забил бывшей команде. Алексей Сыч на фланге накрутил двух соперников, прострелил в штрафную, где Краснопир принял, развернулся и точно пробил - 2:0.

На 71-й минуте "Оболонь" могла сократить отставание, одна после подачи со штрафного мяч так и не нашел адресата в штрафной площадке.

Уже под занавес поединка "Рух" довел счет до неприличного, забив дважды за три минуты. На 88-й минуте Валерий Дубко привез на своей половине, Кляйвер поборолся, немного протянул и сбросил в зону на свободный удар Илье Кваснице, который спокойно и расстрелял ворота - 3:0. Уже через две минуты "Рух" выбежал в контратаку, где Кляйвер на скорости убежал от защитников "Оболони" от центра поля и переиграл Александра Рыбку - разгром 4:0.

Стартовый состав "Руха": Ледвий - Холод, Дидык, Роман, Сыч - Пидгурский, Федор, Притула - Рунич, Лях, Краснопир.

Стартовый состав "Оболони": Рыбка - Мединский, Карась, Дубко, Осман - Мороз, Черненко, Суханов - Приймак, Груша, Тарануха.

Факты

"Рух" одержал 30-ю победу в УПЛ.

Безвыигрышная домашняя серия "Оболони" продолжается в УПЛ уже 4 игры: 2 ничьи и два поражения.

10-й "сухой" матч в УПЛ провел голкипер "Руха" Дмитрий Ледвий.

Дмитрий Ледвий

"Рух" прервал серию ничейных результатов в чемпионатах Украины на выезде. Этот цикл начался в апреле 2024 года, вместил в себя три игры ("Минай" - 1:1, "Александрия" - 2:2, "Оболонь" - 0:0) и стал рекордным в истории выступлений львовян в УПЛ.

"Карпаты" - "Кривбасс"

Еще один поединок на стадионе "Украина" во Львове провели "Карпаты", к которым приехал криворожский "Кривбасс". В первом туре "Карпаты" сыграли вничью с "Вересом" - 0:0, а "Кривбасс" переиграл "Черноморец" - 1:0. "Кривбасс" подходил к поединку в несколько подавленном настроении, ведь уступил в Лиге Европы чешской "Виктории" - 2:1.

Моментов у команд в этом матче было вдоволь. Уже на 9-й минуте "Кривбасс" мог открывать счет, но Олег Кожушко не сумел переиграть Александра Кемкина.

Через две минуты еще один супер момент имел Кожушко. Максим Лунев мягко подал на Олега, но тот с нескольких метров не попал по воротам.

На 18-й минуте гости заработали право на пенальти. Дмитрий Хомченовский получил мяч в штрафной площадке, отбросил его для себя, а Владислав Бабогло в этот момент наступил ему на ногу и арбитр дал свисток.

Однако вратарь "Карпат" Кемкин потянул удар Лунева, который пробил в левый от себя угол и Александр угадал направление и уверенно отбил мяч.

Через три минуты очередной момент "Кривбасса" упустил Юрий Вакулко. Александр Драмбаев прекрасно прорвался по левому флангу, обыграл соперника и прострелил на линию вратарской, но Вакулко в падении не сумел переправить мяч в ворота и тот улетел за пределы поля.

До 38 минуты "Кривбасс" нанес 8 ударов по воротам "Карпат", но, как известно, не статистика играет в футбол. На 38-й минуте Артур Шах выводит "Карпаты" вперед. Евгений Пидлепенец прорвался в штрафную, потерял мяч в борьбе с соперником и тот откатился прямо к Шаху, который с линии штрафной пробил в ближний угол. Клищук дотянулся до мяча кончиками пальцев, но спасти свои ворота так и не сумел - 1:0.

Уже через три минуты "Карпаты" удвоили преимущество. На приподнятом настроении хозяева активно пошли вперед, Амбросий Чачуа прострелил с левого фланга на Владислава Клименко в полукруг штрафной, тот откатил на Полегенько и Павел пробил по воротам, а рикошет позволил мячу оказаться в сетке и помешал Клищуку его остановить - 2:0.

До конца поединка команды обменивались опасными моментами, но мяч откровенно не шел в ворота. Уже на 80-й минуте Чачуа довел счет до разгромного. Альварес пробил с дальней дистанции, Клищук парировал удар и отбил мяч перед собой, на который набежал Чачуа и пробил по воротам, пока голкипер лежал на газоне. Таким образом Чачуа поставил точку в матче - 3:0 в пользу "Карпат".

Стартовый состав "Карпат": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько - Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Пидлепенец - Игорь Невес.

Стартовый состав "Кривбасса": Клищук - Драмбаев, Стецьков, Романчук, Бандейра - Вакулко - Хомченовский, Лунев, Твердохлеб, Кузык - Кожушко.

Факты

Вратарь "Карпат" Александр Кемкин отразил пенальти от Лунева в матче с Кривбассом. Таким образом он парировал уже 4 одиннадцатиметровых в УПЛ. Кемкину забили лишь 2 из 7 пенальти.

"Карпаты" провели 1-й домашний матч в УПЛ.

"Кривбасс" потерпел 280-е поражение в УПЛ.

140-й выездной тренерский матч провел Юрий Вернидуб у руля разных клубов УПЛ.

Стоит отметить, что в конце матча коуч "Кривбасса" Вернидуб не пожал руку тренеру "Карпат" Владиславу Лупашко.

Реакция Лупашко говорит сама за себя

"Тренер соперника, похоже, не заметил меня и прошел мимо. Относительно игры. Эта победа пока не является нашей победой по стилю игры. Но такие победы также должны быть. Есть разные матчи, есть разные отрезки поединка, в которых нужно быть сильнее в плане характера. Поэтому пока очень далеко от того, что мы хотим видеть", - сказал Лупашко после матча.

"Шахтер" - "Полесье"

Главная сенсация тура произошла в Киеве на стадионе "Левого берега", где номинальный хозяин донецкий "Шахтер" уступил житомирскому "Полесью". В первом туре "Шахтер" разгромно победил "Ворсклу" - 5:0, а житомиряне пропустили свой матч против "Руха".

Уже на 4-й минуте "Полесье" могло выйти вперед, но удар Богдана Кушниренко оказался неточным.

Через минуту "Шахтер" получил свой момент, но Кевин отпустил далеко мяч, которых накрыл Евгений Волынец.

На 31-й минуте Алексей Гуцуляк имел момент, но с острого угла пробил в голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка.

Уже через три минуты после подачи с углового переправил мяч в сетку Сергей Чоботенко - 0:1. Для Чоботенко это дебютный гол за житомирский коллектив. Команды ушли на перерыв при таком счете.

После начала второго тайма "Шахтер" несколько активизировался и имел возможность забить гол уже после 5 минут после начала тайма. После подачи Артема Бондаренко головой пробивал Даниил Сикан, но его удар парировал голкипер.

На 60-й минуте поединок был прерван из-за воздушной тревоги. Матч возобновился через 24 минуты.

На 68-й минуте мог отличиться Николай Матвиенко, но мяч попал точно в руки Волынцу.

На 71-ой минуте после передачи Марьяна Шведа не смог акцентировано пробить по мячу Сикан. Довести атаку до логического завершения "горняки" не смогли.

На 83-й минуте Швед подал точно на голову Невертона, который с нескольких метров умудрился пробить мимо ворот.

До конца матча "Шахтер" имел еще несколько моментов сравнять счет, но голкипер житомирян стоял стеной.

Стартовый состав "Полесья": Волынец - Смоляков, Чоботенко, Далстелла, Михайличенко - Бабенко, Талес, Кушниренко - Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике - Марлон, Бондаренко, Судаков - Педриньо, Траоре, Кевин.

Факты

"Полесье" второй раз подряд победило "Шахтер" в рамках УПЛ.

Новый главный тренер "Полесья" новый главный тренер Имад Ашур провел третий официальный матч во главе команды, но только первый - в УПЛ.

Победная серия "Шахтера" на своем поле в УПЛ длилась 9 игр.

Беспроигрышный сериал "Полесья" в УПЛ продолжается уже 6 игр: победы и 2 ничьи.

После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую стычку.

Автор единственного гола Чоботенко рассказал о причине драки: "Бондарь толкнул меня в спину, и я улетел за пределы поля. После этого я бросил мяч в Бондаря. Я уже попросил прощения и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это произошло на эмоциях. Этот эпизод не красит меня".

"ЛНЗ" - "Александрия"

Заключительный поединок тура провели в Черкассах на стадионе "Центральный" местный "ЛНЗ", который посетила "Александрия". Черкасчане в первом туре в дополнительное время вырвали победу у новичка УПЛ "Левого берега", а "александрийцы" пропускали свой матч, ведь главный тренер "бело-зеленых" Руслан Ротань находился на Олимпиаде, где тренировал украинскую олимпийскую сборную.

Уже с первых минут матча хозяева начали атаковать ворота "Александрии".

На 8-й минуте Артем Шулянский ("Александрия") остановил на дальней стороне штрафной прострел с правого фланга от Безерры, но пробил кое-как.

На 15-й минуте полузащитник "ЛНЗ" Мухаррем Яшари перехватил мяч на правом фланге атаки, сместился, после чего пробил из центра издали над воротами.

На 32-й минуте Денис Олейник ("ЛНЗ") низом с левого фланга штрафной с передачи Марка Ассинора покатил мяч в дальний угол, но защитник не дал стать голу на линии.

Уже через три минуты сам Ассинора имел возможность отличиться, но голкипер "Александрии" Георгий Ермаков поймал мяч.

После начала второго тайма Кирилл Ковалец тонко отыграл к левому флангу штрафной на Александра Филиппова, но тот пробил сразу мимо дальней штанги.

На 58-й минуте "Александрия" остроумно разыграла угловой. Никита Кравченко, получив мяч после паса с углового, обыграл защитника и мягко набросил в штрафную, где выше всех выпрыгнул Кирилл Ковалец, переправив мяч головой в сетку - 1:0.

На 72-й минуте матча "Александрия" удвоила преимущество. Нападающий Безерра получил передачу на ход к правому флангу штрафной от Юрия Копины из глубины, после чего бил в дальний угол, а Айди Дайку еще и подправил мяч над вратарем - 2:0.

До конца матча "ЛНЗ" пытался отыграть хотя бы один мяч, но все попытки черкасцев сводились на нет. Счет на табло - 2:0 в пользу "Александрии".

Состав "Александрии: Ермаков - Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк - Ковалец, Калюжный, Шостак - Беззера, Филиппов, Шулянский.

Состав "ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Салиху, Дайко, Г. Пасич - Яшари, Бар, Тилль - Олейник, Ассинор, Эйнел.

Факты

Победная клубная рекордная серия "ЛНЗ" длилась в УПЛ 4 матча.

Безничейная клубная рекордная серия "ЛНЗ" продолжается в УПЛ 9 игр: 6 побед и 3 поражения.

Таблица после первого тура выглядит следующим образом