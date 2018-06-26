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Ветераны АТО угрожают заблокировать Черкасский облсовет завтра

Ветераны АТО угрожают заблокировать Черкасский облсовет завтра

Киев  •  УНН

 • 11400 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Черкасские ветераны АТО и фермеры, протестующие уже почти неделю под стенами облгосадминистрации, угрожают заблокировать завтра сессию областного совета, передает корреспондент УНН.

Так они выражают свое несогласие с политикой и деятельностью местного Госгеокадастра, который, по их мнению, превратился в рассадник коррупции.

В прошлый четверг протестующие развернули палаточный городок возле стен Черкасской ОГА, вчера они попытались встретиться с главой черкасского Госгеокадастра Ольгой Залогой, но не застав ее на рабочем месте, забросали в знак протеста ведомство яйцами и перекрыли возле него дорогу, завтра же они грозятся заблокировать сессию областного совета.

Отметим, что областные депутаты поддерживают протестующих. Еще в марте они обратились к высшему руководству страны, а именно Генеральному прокурору Украины, премьер-министру и главе Госгеокадастра с требованием проверить черкасское подразделение и уволить главу ведомства Залогу. Но по истечению трех месяцев, никто из вышеуказанных лиц на обращение депутатов не ответил.

"Депутаты облсовета, в частности представители фракции "Свобода", уже неоднократного говорили о том, что Госгеокадастр сегодня превратился в большую коррупционную "контору". И очевидно, что мы за то, чтобы нынешнее руководство Госгеокадастра, которое и превратило ведомство в коррупционный орган, ушло в отставку", - заявил депутат Черкасского облсовета Юрий Ботнар.

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