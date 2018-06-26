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Ветерани АТО погрожують заблокувати Черкаську облраду завтра

Ветерани АТО погрожують заблокувати Черкаську облраду завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Черкаські ветерани АТО і фермери, які мітингують вже майже тиждень під стінами облдержадміністрації, погрожують заблокувати завтра сесію обласної ради, передає кореспондент УНН.

Так вони висловлюють свою незгоду з політикою і діяльністю місцевого Держгеокадастру, який, на їхню думку, перетворився на розсадник корупції.

У минулий четвер протестувальники розгорнули наметове містечко біля стін Черкаської ОДА, вчора вони спробували зустрітися з главою черкаського Держгеокадастру Ольгою Залогою, але не заставши її на робочому місці, закидали на знак протесту відомство яйцями і перекрили біля нього дорогу, завтра ж вони погрожують заблокувати сесію обласної ради.

Відзначимо, що обласні депутати підтримують протестувальників. Ще в березні вони звернулися до вищого керівництва країни, а саме Генерального прокурора України, Прем'єр-міністра та голови Держгеокадастру з вимогою перевірити черкаський підрозділ і звільнити главу відомства Залогу. Але минуло три місяці, а ніхто з вищевказаних осіб на звернення депутатів не відповів.

"Депутати облради, зокрема представники фракції "Свобода", вже неодноразового говорили про те, що Держгеокадастр сьогодні перетворився на велику корупційну "контору". І очевидно, що ми за те, щоб нинішнє керівництво Держгеокадастру, яке і перетворило відомство в корупційний орган, пішло у відставку", - заявив депутат Черкаської облради Юрій Ботнар.

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