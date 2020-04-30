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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Вертолет НАТО исчез в море неподалеку от Греции

Вертолет НАТО исчез в море неподалеку от Греции

Киев  •  УНН

 • 15169 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вертолет, который является частью постоянной морской группы НАТО, накануне исчез в море к западу от греческого острова Кефалония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ekathimerini.

"Вертолет летел в итальянском воздушном пространстве, когда исчез с радара", - пишут в издании.

Теперь итальянский и турецкий фрегат ищут шесть пропавших членов экипажа. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала участвовал и греческий фрегат, который остался в водах Греции.

Напомним, что ранее в Мексике разбился военный вертолет.

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