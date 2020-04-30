Вертоліт НАТО зник у морі неподалік від Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вертоліт, який є частиною постійної морської групи НАТО, напередодні зник у морі на захід від грецького острова Кефалонія. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Ekathimerini.
“Вертоліт летів в італійському повітряному просторі, коли зник з радара”, — пишуть у виданні.
Тепер італійський і турецький фрегат шукають шість зниклих членів екіпажу. Вертоліт CH-124 належить збройним силам Канади.
Розвідувальна операція за участю вертольота почалася в середу в грецьких водах, в ній спочатку брав участь і грецький фрегат, який залишився в водах Греції.
Нагадаємо, що раніше в Мексиці розбився військовий вертоліт.