В Мексике разбился военный вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вертолет военно-морских сил Мексики разбился на востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter ВМС Мексики.
"К сожалению, вынуждены сообщить, что вертолет Black Hawk военно-морских сил потерпел крушение недалеко ото города Тепекуитлапа в муниципалитет Теуипанго, штат Веракрус", — говорится в сообщении.
В результате катастрофы девять человек пострадали и один погиб. Вертолет был задействован в операцию по спасению похищенных людей, сообщил позже губернатор региона
Причины авиакатастрофы не уточняется.
Напомним, на севере России неизвестные обстреляли вертолет с грузом горючего.