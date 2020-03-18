На півночі Росії невідомі обстріляли вертоліт з вантажем пального
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Невідомі обстріляли в Комі вертоліт Мі-8, який слідував за маршрутом Емва (Комі, Росія) - Шієс (Архангельська область, Росія), з паливно-мастильними матеріалами, постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"17 березня 2020 року, вертоліт Мі-8 слідував по маршруту Емва (Республіка Комі) - Шієс (Архангельська область) для вивантаження паливно-мастильних матеріалів. Під час проходження в районі Республіки Комі невідомі особи зробили не менш шести пострілів, за попередніми даними, картеччю в борт вертольота. Повітряне судно благополучно приземлилося. На борту перебували чотири члени екіпажу, які не постраждали", - сказали в прес-службі Північно-Західного управління на транспорті СК РФ.
За фактом події порушили кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, п. "А", "і" ч. 2 ст. 105 КК РФ ("Замах на вбивство з хуліганських спонукань") і ст. 267.1 ("Дії, що загрожують безпечній експлуатації транспортних засобів"). На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.
У районі залізничної станції Шієс знаходиться територія, на якій почалося будівництво об'єкта для складування брикетованого сміття з Москви.
Нагадаємо, у Сирії збили вертоліт сил Асада, загинули пілоти.