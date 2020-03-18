На севере России неизвестные обстреляли вертолет с грузом горючего

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101059 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104438 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105369 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114093 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101041 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105451 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 109340 просмотра
Актуальное
На севере России неизвестные обстреляли вертолет с грузом горючего

На севере России неизвестные обстреляли вертолет с грузом горючего

Киев  •  УНН

 • 18192 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми, Россия) - Шиес (Архангельская область, Россия), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"17 марта 2020 года, вертолет Ми-8 следовал по маршруту Емва (Республика Коми) - Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились четыре члена экипажа, которые не пострадали", - сказали в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений") и ст. 267.1 ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В районе железнодорожной станции Шиес находится территория, на которой началось строительство объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы.

Напомним, в Сирии сбили вертолет сил Асада, погибли пилоты.

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