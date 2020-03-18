На севере России неизвестные обстреляли вертолет с грузом горючего
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми, Россия) - Шиес (Архангельская область, Россия), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"17 марта 2020 года, вертолет Ми-8 следовал по маршруту Емва (Республика Коми) - Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились четыре члена экипажа, которые не пострадали", - сказали в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.
По факту случившегося возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений") и ст. 267.1 ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В районе железнодорожной станции Шиес находится территория, на которой началось строительство объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы.
Напомним, в Сирии сбили вертолет сил Асада, погибли пилоты.