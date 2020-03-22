У Мексиці розбився військовий вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вертоліт військово-морських сил Мексики розбився на сході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter ВМС Мексики.
"На жаль, змушені повідомити, що вертоліт Black Hawk військово-морських сил зазнав аварії недалеко від міста Тепекуітлапа в муніципалітет Теуіпанго, штат Веракрус", - йдеться в повідомленні.
В результаті катастрофи дев'ять людей постраждали і один загинув. Вертоліт був задіяний в операцію з порятунку викрадених людей, повідомив пізніше губернатор регіону.
Причина авіакатастрофи не повідомляється.
Нагадаємо, на півночі Росії невідомі обстріляли вертоліт з вантажем пального.