Верняев победил на гимнастических соревнованиях в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев четвертый раз подряд выиграл турнир памяти Артура Гандер в швейцарском моржей, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Украинскому Олимпийскому чемпиону не было равных в многоборье (4 снаряда) и упражнениях на брусьях. В многоборье показатель Верняева составил 58,050 баллов, на брусьях - 15,4.
Кроме того, еще одна представительницы "желто-синих" Диана Варинська отличилась завоеванными наградами. Вавринська с 39,950 баллами получила "бронзу" в многоборье (3 снаряда) и "серебро" в вольных упражнениях с показателем 12,950.
Отметим, что победа в вольных упражнениях и многоборье у женщин досталась японцы Хитоми Хатакеди.
Напомним, что на этапе Кубка мира в Париже Верняев также отличился полученной медалью.