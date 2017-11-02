Верняев победил на гимнастических соревнованиях в Швейцарии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5770 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67257 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134320 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111335 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109140 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101697 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106171 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148182 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Верняев победил на гимнастических соревнованиях в Швейцарии

Верняев победил на гимнастических соревнованиях в Швейцарии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев четвертый раз подряд выиграл турнир памяти Артура Гандер в швейцарском моржей, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Украинскому Олимпийскому чемпиону не было равных в многоборье (4 снаряда) и упражнениях на брусьях. В многоборье показатель Верняева составил 58,050 баллов, на брусьях - 15,4.

Кроме того, еще одна представительницы "желто-синих" Диана Варинська отличилась завоеванными наградами. Вавринська с 39,950 баллами получила "бронзу" в многоборье (3 снаряда) и "серебро" в вольных упражнениях с показателем 12,950.

Отметим, что победа в вольных упражнениях и многоборье у женщин досталась японцы Хитоми Хатакеди.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Париже Верняев также отличился полученной медалью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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