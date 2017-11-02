Верняев победил на гимнастических соревнованиях в Швейцарии

Украинскому Олимпийскому чемпиону не было равных в многоборье (4 снаряда) и упражнениях на брусьях. В многоборье показатель Верняева составил 58,050 баллов, на брусьях - 15,4.

Кроме того, еще одна представительницы "желто-синих" Диана Варинська отличилась завоеванными наградами. Вавринська с 39,950 баллами получила "бронзу" в многоборье (3 снаряда) и "серебро" в вольных упражнениях с показателем 12,950.

Отметим, что победа в вольных упражнениях и многоборье у женщин досталась японцы Хитоми Хатакеди.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Париже Верняев также отличился полученной медалью.