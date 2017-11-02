Верняєв тріумфував на гімнастичних змаганнях у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв вчетверте поспіль виграв турнір пам'яті Артура Гандера у швейцарському Морже, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Українському Олімпійському чемпіонові не було рівних в багатоборстві (4 снаряди) та вправах на брусах. У багатоборстві показник Верняєва склав 58,050 балів, на брусах – 15,4.
Окрім того, ще одна представниці "жовто-блакитних" Діана Варінська відзначилася завойованими нагородами. Ваврінська з 39,950 балами здобула "бронзу" в багатоборстві (3 снаряди) і "срібло" у вільних вправах з показником 12,950.
Відзначимо, що перемога у вільних вправах і багатоборстві у жінок дісталася японці Хітомі Хатакеді.
Нагадаємо, що на етапі Кубку світу у Парижі Верняєв також відзначився здобутою медаллю.