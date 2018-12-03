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Верховный Суд отказался изменить место рассмотрения апелляции на оправдательный приговор Гречковского

Верховный Суд отказался изменить место рассмотрения апелляции на оправдательный приговор Гречковского

Киев  •  УНН

 • 13762 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Кассационный уголовный суд Верховного Суда не удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о переносе апелляционной жалобы на оправдательный приговор члену Высшего совета правосудия Павлу Гречковскому, которого подозревали в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение, із Киевского апелляционного суда в Кропивницкій апелляционный суд. Об этом сообщил УНН его адвокат Петр Бойко.

“Генеральная прокуратура подала (апелляцию — ред.) на приговор, но перед этим она обратилась в Верховный Суд. И сегодня в 10:00 состоялось рассмотрение ходатайства ГПУ по изменению апелляционного рассмотрения. И ГПУ попросила изменить апелляционный суд города Киева (Киевский апелляционный суд — ред.) на апелляционный суд Кропивницкого, мотивируя тем, что Гречковский рассматривал много представлений апелляционного суда, а вот в Кропивницком он ничего не рассматривал, поэтому это единственный суд, где можно рассмотреть это дело”, - сказал адвокат и уточнил, что Верховный Суд не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры.

Поэтому, по словам Бойко, теперь жалобу прокуратуры на приговор Гречковского будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

Однако, добавил он, пока защита не получала копии апелляционной жалобы, и ожидает сообщение из суда о дате рассмотрения апелляции ГПУ.

Напомним, 30 октября, Шевченковский районный суд Киева объявил оправдательный приговор в уголовном производстве в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского и другого фигуранта Олега Шкляра.

Еще в октябре 2017 Генеральная прокуратура Украины передала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Олега Шкляра.

Их подозревали в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

21 сентября 2016 Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

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