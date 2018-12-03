Верховний Суд відмовився змінити місце розгляду апеляції на виправдальний вирок Гречківському

“Генеральна прокуратура подала (апеляцію — ред.) на вирок, але перед цим вона звернулася у Верховний Суд. І сьогодні о 10 годині відбувся розгляд клопотання ГПУ щодо зміни апеляційного розгляду. І ГПУ попросила змінити апеляційний суд міста Києва (Київський апеляційний суд — ред.) на апеляційний суд Кропивницького, мотивуючи тим, що Гречківський розглядав багато подань апеляційного суду, а от у Кропивницькому він нічого не розглядав, тому це єдиний суд, де можна розглянути цю справу”, — сказав адвокат і уточнив, що Верховний Суд не задовольнив клопотання Генпрокуратури.

Тому, за словами Бойка, тепер скаргу прокуратури на вирок Гречківському розглядатиме Київський апеляційний суд.

Проте, додав він, поки що захист не отримував копій апеляційної скарги, й очікує на повідомлення з суду про дату розгляду апеляції ГПУ.

Нагадаємо, 30 жовтня, Шевченківський районний суд Києва оголосив виправдальний вирок у кримінальному провадженні щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та іншого фігуранта Олега Шкляра.

Ще у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та Олега Шкляра.

Їх підозрювали у вчинені злочину, передбаченого за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

21 вересня 2016 року Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.