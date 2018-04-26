Верховный Суд отказался рассматривать жалобу на заочное следствие в отношении Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался рассматривать кассационную жалобу на решения судов первой и второй инстанций об осуществлении специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника Сухова Ю.М. в интересах ЛИЦО_2 (С.Курченко - ред.) на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 7 марта 2018 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 15 марта 2018 года", - говорится в постановлении суда.
По мнению судей Верховного Суда, решение следственного судьи "не может быть обжаловано в кассационном порядке в силу предписаний ч. 4 ст. 424 УПК Украины".
Также судьи считают, что апелляционный суд правильно установил, что постановление следственного судьи не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, а потому обоснованно отказал в открытии апелляционного производства по жалобе защитника Курченко.
В решении суда также отмечается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, 7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".
12 марта защита обжаловала решение суда о заочном следствии в отношении Курченко.
15 марта Апелляционный суд отказался принимать к рассмотрению жалобу защиты на заочное следствие в отношении Курченко.