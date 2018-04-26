Верховний Суд відмовився розглядати скаргу на заочне слідство щодо Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовився розглядати касаційну скаргу на ухвали судів першої та другої інстанцій про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
"Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою захисника Сухова Ю.М. в інтересах ОСОБА_2 (С.Курченка - ред.) на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 березня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 15 березня 2018 року", - йдеться в ухвалі суду.
На думку суддів Верховного Суду, ухвала слідчого судді "не може бути оскаржена в касаційному порядку в силу приписів ч. 4 ст. 424 КПК України".
Також судді вважають, що апеляційний суд правильно встановив, що ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, а тому обґрунтовано відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою захисника Курченка.
У рішенні суду також зазначається, що ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.
За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
12 березня захист оскаржив рішення суду про заочне слідство щодо Курченка.
15 березня Апеляційний суд відмовився брати до розгляду скаргу захисту на заочне слідство щодо Курченка.