Верховный суд перенес рассмотрение иска Холодницкого на 20 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Кассационный административный суд Верховного суда перенес рассмотрение иска заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на 20 сентября 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного суда в Facebook.
По информации суда, Холодницкий в своем иске просит признать противоправными действия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по хранению и применению копий протокола о результатах проведения негласных следственных (розыскных) действий.
"В связи с неявкой истца в судебное заседание Суд отложил рассмотрение дела. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 20 сентября 2018 года в 12:00 в помещении Кассационного административного суда на ул. Московской, 8, корпус 5, г. Киев", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральный прокурор Украины просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.
Как сообщал УНН, ГПУ совместно с НАБУ прооводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.