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Верховный суд перенес рассмотрение иска Холодницкого на 20 сентября

Верховный суд перенес рассмотрение иска Холодницкого на 20 сентября

Киев  •  УНН

 • 10965 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Кассационный административный суд Верховного суда перенес рассмотрение иска заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на 20 сентября 2018 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного суда в Facebook.

По информации суда, Холодницкий в своем иске просит признать противоправными действия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по хранению и применению копий протокола о результатах проведения негласных следственных (розыскных) действий.

"В связи с неявкой истца в судебное заседание Суд отложил рассмотрение дела. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 20 сентября 2018 года в 12:00 в помещении Кассационного административного суда на ул. Московской, 8, корпус 5, г. Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный прокурор Украины просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.

Как сообщал УНН, ГПУ совместно с НАБУ прооводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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