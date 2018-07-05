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Верховний суд переніс розгляд позову Холодницького на 20 вересня

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Касаційний адміністративний суд Верховного суду переніс розгляд позову заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на 20 вересня 2018 року, передає УНН із посиланням на повідомлення Верховного суду у Facebook.

За інформацією суду, Холодницький у своєму позові просить визнати протиправними дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо зберігання та використання копій протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

"У зв’язку з неявкою позивача у судове засідання Суд відклав розгляд справи. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 20 вересня 2018 року о 12:00 у приміщенні Касаційного адміністративного суду на вул. Московській, 8, корпус 5, м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП.

Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.

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