Верховный Суд Греции отказал Литве в выдаче ветерана АТО Радкевича
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховный Суд Греции отказал Литовской Республике в выдаче гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, которого задержали в Греции в 2021 году. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Приветствую решение Верховного Суда Греции, который отказал Литовской Республике в выдаче гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, задержанного в сентябре 2021 года в Греции по запросу Литвы",- написала Денисова.
Детали
По ее словам, в сентябре прошлого года Александр Радкевич отправился на отдых в Грецию, где при пересечении границы был задержан как фигурант так называемого "дела 13 января" о штурме Вильнюсской телебашни в 1991 году. Литовский суд заочно приговорил Александра к 4 годам лишения свободы за участие в военных действиях у Дома печати в Вильнюсе.
Так, Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и обратилась к Греции относительно его передачи для отбывания наказания.
"О приговоре Александр Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году как свидетель украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве", - отметила Денисова.
Денисова сообщила, что обращалась к Омбудсмену Греческой Республики Андреасу Поттакису и Генеральному прокурору Верховного суда Греции Василоса Плиотаса с просьбой вмешаться в дело с целью его справедливого решения.
"Спасибо Министерству иностранных дел Украины, посольство Украины в Греческой Республике за взаимодействие и содействие в освобождении гражданина Украины", - добавила она.
Дополнение
Сообщалось, что консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины, он снабжен украинскими и греческими адвокатами.