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Шахед-136

Верховний Суд Греції відмовив Литві у видачі ветерана АТО Радкевича

Верховний Суд Греції відмовив Литві у видачі ветерана АТО Радкевича

Київ • УНН

 • 18783 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний Суд Греції відмовив Литовській Республіці у видачі громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, якого затримали в Греції у 2021 році. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

"Вітаю рішення Верховного Суду Греції, який відмовив Литовській Республіці у видачі громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, затриманого у вересні 2021 року в Греції за запитом Литви",- написала Денісова.

Деталі

За її словами, у вересні минулого року Олександр Радкевич вирушив на відпочинок до Греції, де при перетині кордону був затриманий як фігурант так званої "справи 13 січня" про штурм Вільнюської телевежі у 1991 році. Литовський суд заочно засудив Олександра до 4 років позбавлення волі за участь у військових діях біля Будинку друку у Вільнюсі.

Так, Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і звернулася до Греції щодо його передання для відбування покарання.

"Про вирок Олександр Радкевич не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві", - зазначила Денісова.

Денісова повідомила, що зверталася до Омбудсмена Грецької Республіки Андреаса Поттакіса та Генерального прокурора Верховного суду Греції Васілоса Пліотаса з проханням втрутитись у справу з метою її справедливого вирішення.

"Дякую Міністерству закордонних справ України, посольству України в Грецькій Республіці за взаємодію та сприяння у звільненні громадянина України", - додала вона.

Доповнення

Повідомлялося, що консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами.

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