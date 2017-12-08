Верховная Рада отменила НДС и акциз на электромобили

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 12233 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26681 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101436 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110703 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131426 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106753 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108309 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113240 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117432 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123208 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 202704 просмотра
Актуальное
Верховная Рада отменила НДС и акциз на электромобили

Верховная Рада отменила НДС и акциз на электромобили

Киев  •  УНН

 • 18250 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховная Рада приняла правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, разрешив ввоз электромобилей без уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов, передает УНН со ссылкой на соответствующий принятый законопроект.

Законопроект №6776-д поддержали 252 депутата, 13 проголосовали против, воздержались 23, а ещё 64 не голосовали.

"Замечательная весть и большой шаг вперед! Спасибо народным депутатам! Мы это сделали. Уверен, что украинцы, как современная и думающая нация - самостоятельно выберут именно этот экологический и экономически эффективный вид транспорта", - прокомментировал принятый проект ЗУ министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. Приобрести себе небензиновое авто желают уже более трети украинцев.

Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. При этом, по словам специалистов, инфраструктура зарядок в Украине все время развивается. В целом, уже насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров. Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками все свои АЗК.

По прогнозам экспертов, украинский рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.

 

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