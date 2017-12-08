Верховная Рада отменила НДС и акциз на электромобили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховная Рада приняла правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, разрешив ввоз электромобилей без уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов, передает УНН со ссылкой на соответствующий принятый законопроект.
Законопроект №6776-д поддержали 252 депутата, 13 проголосовали против, воздержались 23, а ещё 64 не голосовали.
"Замечательная весть и большой шаг вперед! Спасибо народным депутатам! Мы это сделали. Уверен, что украинцы, как современная и думающая нация - самостоятельно выберут именно этот экологический и экономически эффективный вид транспорта", - прокомментировал принятый проект ЗУ министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. Приобрести себе небензиновое авто желают уже более трети украинцев.
Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. При этом, по словам специалистов, инфраструктура зарядок в Украине все время развивается. В целом, уже насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров. Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками все свои АЗК.
По прогнозам экспертов, украинский рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.