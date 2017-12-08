Верховна Рада скасувала ПДВ та акциз на електромобілі

Законопроект №6776-д підтримали 252 депутати, 13 проголосували проти, утрималися 23, а ще 64 не голосували.

"Чудова звістка і великий крок вперед! Дякую народним депутатам! Ми ​​це зробили. Упевнений, що українці, як сучасна і думаюча нація - самостійно оберуть саме цей екологічний і економічно ефективний вид транспорту", - прокоментував прийнятий проект ЗУ міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як повідомляв УНН, в Україні останні кілька років спостерігається збільшення попиту на електрокари. Придбати собі небензинові авто хочуть уже більше третини українців.

Сьогодні найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. При цьому, за словами фахівців, інфраструктура зарядок в Україні весь час розвивається. В цілому, вже налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів. Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками всі свої АЗК.

За прогнозами експертів, український ринок електрокарів в цьому році може вирости від 250 до 500%.