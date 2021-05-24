Верещук: Украина продолжает борьбу против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук заявила о недопустимости снятия санкций с компании-оператора строительства газопровода “Северный поток — 2” (ПП-2), передает УНН.
По ее словам, “Северный поток — 2” построен уже на 95%, поэтому “у нас нет времени сидеть, сложа руки”. Украина делает сейчас все возможное для того, чтобы остановить процесс запуска, в частности работает с конгрессом США. Президент Владимир Зеленский лично контролирует этот вопрос, добавила политик.
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“Своим заявлением президент дал понять, что он не строит хорошее реноме, себе любимому в Америке. Он отстаивает наш национальный интерес”, — заявила Верещук.
Ранее
На днях стало известно, что США могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода “Северный поток-2” Nord Stream 2 AG и отказаться от дальнейших санкций против проекта. Об этом написало американское издание Axios со ссылкой на источники в администрации Байдена.
Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с “Северного потока — 2” будет проигрышем США и лично Байдена