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Верещук: Україна продовжує боротьбу проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук заявила про неприпустимість зняття санкцій з компанії-оператора будівництва газопроводу “Північний потік — 2” (ПП-2), передає УНН.

Верещук: Україна продовжує боротьбу проти "Північного потоку-2"

За її словами, “Північний потік — 2” побудований вже на 95%, тому “у нас немає часу сидіти, склавши руки”. Україна робить нині все можливе для того, щоб зупинити процесс запуску, зокрема працює з конгресом США. Президент Володимир Зеленський особисто контролює це питання, додала політик.

Цитата

“Своєю заявою президент дав чітко зрозуміти, що він не будує гарне реноме, собі коханому в Америці. Він відстоює наш національний інтерес”, — заявила Верещук.

Раніше

Днями стало відомо, що США можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу “Північний потік-2” Nord Stream 2 AG і відмовитися від подальших санкцій проти проекту. Про це написало американське видання Axios з посиланням на джерела в адміністрації Байдена.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з “Північного потоку — 2” буде програшем США та особисто Байдена

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