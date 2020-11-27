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Верещук прокомментировала судьбу Сытника

Верещук прокомментировала судьбу Сытника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук дала положительную оценку правительственному законопроекту, который позволит Артему Сытнику исполнять обязанности до назначения нового директора НАБУ. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Она напомнила, что КСУ признал его неконституционным назначение во времена Петра Порошенко.

"Это вопрос, я думаю, закрытый и не вызывает никаких вопросов. И господин Сытник об этом знает, и господин Порошенко также. Для чего это надо было делать - пусть этому дают юридическую оценку, я - политик, и я буду давать политическую оценку. Сейчас мы действительно по решению КСУ должны разработать законопроект и проголосовать. Три месяца, в связи с пандемией, нам этого будет недостаточно. Мы встречаемся не так часто, как хотелось бы. Поэтому, переходный законопроект, который комментирует Малюська (министр юстиции Денис Малюська, - ред.) является оправданным", - сказала Верещук.

Увольнение Сытника сегодня ничего не даст, продолжила нардеп.

"Мы конкурс провести не можем. Законопроект, который бы содержал порядок проведения конкурса мы тоже проголосовать не можем. И здесь переходный законопроект стабилизирует ситуацию", - подчеркнула Верещук.

Напомним, вчера, 26 ноября, правительство одобрило законопроект, который сохраняет за Артемом Сытником должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также дает парламенту возможность увольнять руководителя Бюро. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, проект направлен на то, чтобы "обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения" после решения Конституционного суда. Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ, а также некоторые положения закона о НАБУ.

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