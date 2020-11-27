Верещук прокоментувала долю Ситника

Вона нагадала, що КСУ визнав його неконституційне призначення за часів Петра Порошенко.

"Це питання, я думаю, закрите і не викликає жодних питань. І пан Ситник про це знає, і пан Порошенко також. Для чого це треба було робити – нехай цьому дають юридичну оцінку, я – політик, і я буду давати політичну оцінку.

Зараз ми дійсно за рішенням КСУ маємо напрацювати законопроект і проголосувати. Три місяці, у зв’язку з пандемією, нам цього буде недостатньо. Ми зустрічаємося не так часто, як би хотілося. Тож, перехідний законопроект, який коментує Малюська (міністр Юстиції Денис Малюська, - ред.) є виправданим", - сказала Верещук.

Звільнення Ситника сьогодні нічого не дасть, продовжила нардеп.

"Ми конкурс провести не можемо. Законопроект, який би містив порядок проведення конкурсу ми теж проголосувати не можемо. І тут перехідний законопроект стабілізує ситуацію", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, уряд схвалив законопроект, який зберігає за Артемом Ситником посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також дає парламенту можливість звільняти очільника Бюро.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, проект направлений на те, щоб "забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції" після рішення Конституційного суду. Йдеться про рішення, яким КСУ визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ, а також деякі положення закону про НАБУ.