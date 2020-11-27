Верещук прокоментувала долю Ситника

ukru
Ексклюзив
08:45 • 15310 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 41190 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 99012 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 105573 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 113484 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 117826 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105288 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112793 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91724 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102437 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.2 м/с
80 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 34922 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 73667 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 100718 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104284 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 71387 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 99012 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 15990 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107348 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330301 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 3165 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 92954 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117261 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117272 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113814 перегляди
Актуальне
Верещук прокоментувала долю Ситника

Верещук прокоментувала долю Ситника

Київ • УНН

 • 14728 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук дала схвальну оцінку урядовому законопроекту, який дозволить Артему Ситнику виконувати обов'язки до призначення нового директора НАБУ. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Вона нагадала, що КСУ визнав його неконституційне призначення за часів Петра Порошенко.

"Це питання, я думаю, закрите і не викликає жодних питань. І пан Ситник про це знає, і пан Порошенко також. Для чого це треба було робити – нехай цьому дають юридичну оцінку, я – політик, і я буду давати політичну оцінку.
Зараз ми дійсно за рішенням КСУ маємо напрацювати законопроект і проголосувати. Три місяці, у зв’язку з пандемією, нам цього буде недостатньо. Ми зустрічаємося не так часто, як би хотілося. Тож, перехідний законопроект, який коментує Малюська (міністр Юстиції Денис Малюська, - ред.) є виправданим", - сказала Верещук.

Звільнення Ситника сьогодні нічого не дасть, продовжила нардеп.

"Ми конкурс провести не можемо. Законопроект, який би містив порядок проведення конкурсу ми теж проголосувати не можемо. І тут перехідний законопроект стабілізує ситуацію", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, уряд схвалив законопроект, який зберігає за Артемом Ситником посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також дає парламенту можливість звільняти очільника Бюро.
За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, проект направлений на те, щоб "забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції" після рішення Конституційного суду. Йдеться про рішення, яким КСУ визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ, а також деякі положення закону про НАБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42