В годовщину Будапештского меморандума Верещук оценила шансы Украины стать ядерным государством

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 26308 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 45332 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 59547 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 73684 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109518 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112511 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125013 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156040 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202258 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196398 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 67642 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 47620 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 59343 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 38133 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 49831 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 350063 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 301882 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 456177 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 421942 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 404610 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 117880 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 196159 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 223731 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 203061 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 289270 просмотра
Актуальное
В годовщину Будапештского меморандума Верещук оценила шансы Украины стать ядерным государством

В годовщину Будапештского меморандума Верещук оценила шансы Украины стать ядерным государством

Киев  •  УНН

 • 11892 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Завтра, 5 декабря, Будапештскому меморандуму исполняется 26 лет. Шансы Украины вернуть статус ядерной державы оценила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

В эфире одного из украинских телеканалов Верещук заявила, что это совершенно невозможно.

"Я могу компетентно комментировать этот вопрос, поскольку я руководитель центра Балтийско-Черноморских исследований. В этот центр, как подписант Будапештского меморандума, входит Леонид Данилович Кучма, а также разработчик - Леонид Макарович Кравчук. И я хорошо знаю из первых уст, что происходит в эти годы, и почему мы делали именно так, а не иначе.

Поэтому компетентно заявляю, что сегодня нам не удастся вернуть статус-кво ядерной державы. Это если мы сейчас говорим о ядерном оружии, о восстановлении испытаний. Как бы мы этого не хотели и не мечтали об этом.
И не верьте тем экспертам и политикам, которые говорят, что это возможно, что это наверняка нам удастся", - говорит нардеп.

Вместе с тем, что документ содержит некоторые проблемные вопросы, которые стоит обсуждать, отметила Верещук. В частности нет ответственности за его нарушение.

"Было правильным, например, подписать меморандум, когда не было его ратификации в парламентах США или Великобритании. Или применялся меморандум, когда на нас напала РФ. Это все нужно обсуждать и проводить консультации", - добавила нардеп.

Справка УНН: Будапештский меморандум - международное соглашение в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о ликвидации ядерного статуса Украины (позднее с условиями соглашения присоединились КНР и Франция ). Соглашение содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины.

Согласно документу стороны обязались:

• уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

• воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности/политической независимости Украины никакое их оружие никогда не будет использоваться против нее, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН;

• воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, получить какие-либо преимущества;

• добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

• не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них, их и территории, на вооруженные силы, их союзников;

• проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы