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У річницю Будапештського меморандуму Верещук оцінила шанси України стати ядерною державою

У річницю Будапештського меморандуму Верещук оцінила шанси України стати ядерною державою

Київ • УНН

 • 11897 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Завтра, 5 грудня, Будапештському меморандуму виповнюється 26 років. Шанси України повернути статус ядерної держави оцінила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

В ефірі одного з українських телеканалів Верещук заявила, що це абсолютно неможливо.

"Я можу компетентно коментувати це питання, оскільки я керівник центру Балтійсько-Чорноморських досліджень. У цей центр, як підписант Будапештського меморандуму, входить Леонід Данилович Кучма, а також розробник – Леонід Макарович Кравчук. І я добре знаю з перших вуст, що насправді відбувається в ці роки, і чому ми робили саме так, а не інакше.

Тому компетентно заявляю, що на сьогодні нам не вдасться повернути статус кво ядерної держави. Це якщо ми зараз говоримо про ядерну зброю, про відновлення випробувань. Як би ми цього не хотіли і не мріяли про це.
І не вірте тим експертам і політикам, які кажуть, що це можливо, що це напевно нам вдасться", - каже нардеп.

Разом з тим, що документ містить деякі проблемні питання, які варто обговорювати, зазначила Верещук. Зокрема немає відповідальності за його порушення.

"Чи було правильним, наприклад, підписати меморандум, коли не було його ратифікації у парламентах США чи Великобританії. Чи застосовувався меморандум, коли на нас напала РФ. Це все потрібно обговорювати і проводити консультації", - додала нардеп.

Довідка УНН: Будапештський меморандум - міжнародна угода у зв'язку із приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про ліквідацію ядерного статусу України (пізніше до умов угоди приєдналися КНР та Франція). Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.

За документом сторони зобов'язалися:

• поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

• утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

• утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

• домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

• не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

• проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

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