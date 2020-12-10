Верещук: прошлогодняя нормандская встреча в Париже сохранила много человеческих жизней на Донбассе

"С нормандской встречи в Париже прошел ровно год. Можно по-разному оценивать результаты. Соглашаюсь с теми, кто считает, что Минский процесс фактически в тупике. Ведь то, что подписал Порошенко, и то, что сейчас требует Россия, мы выполнить не можем. Имею в виду изменения в Конституцию и контроль над границей.

Но, если посмотреть с точки зрения человеческой жизни, результаты есть, и они ощутимы. Много наши пленников вернулись из плена домой. Но главное - это устойчивое прекращение огня. А это много сохраненных жизней на линии разграничения", - отметила Верещук.

Нардеп добавила, что за время президентства Владимира Зеленского парадигма политики на Донбассе изменилась, ведь при президентстве Петра Порошенко политика на Донбассе была средством укрепления его власти, заметила Верещук.

"А Зеленский пытается просто беречь жизнь на линии разграничения и возвращать пленных. Делать это он вынужден под хор обвинений: одна политолигархичная группа обвиняет его в том, что он договаривается с Россией, а другая политолигархичная группа обвиняет его в обратном - что он с Россией не договаривается", - объясняет она.

Прогнозировать, как будет урегулирована жизнь на Донбассе трудно, говорит нардеп.

"Но если президент Зеленский руководствуется количеством сохраненных жизней и возвращенных пленных - это беспроигрышная стратегия", - резюмировала она.