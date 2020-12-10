Верещук: минулорічна нормандська зустріч в Парижі зберегла багато людських життів на Донбасі

"З нормандської зустрічі в Парижі минув рівно рік. Можна по-різному оцінювати результати. Погоджуюсь з тими, хто вважає, що Мінський процес фактично в тупику. Бо те, що підписав Порошенко, і те, що зараз вимагає Росія, ми виконати не можемо. Маю на увазі зміни до Конституції та контроль над кордоном.

Але, якщо подивитись з точки зору людського життя, результати є, і вони відчутні. Багато наших бранців повернулись з полону додому. Та головне - це стійке припинення вогню. А це багато збережених життів на лінії розмежування", - наголосила Верещук.

Нардеп додала, що за час президентства Володимира Зеленського парадигма політики на Донбасі змінилася, адже за президентства Петра Порошенка політика на Донбасі була засобом укріплення його влади, зауважила Верещук.

"А Зеленський намагається просто берегти життя на лінії розмежування та повертати полонених. Робити це він змушений під хор звинувачень: одна політолігархічна група звинувачує його в тому, що він домовляється з Росією, а інша політолігархічна група звинувачує його в протилежному - що він з Росією не домовляється", - пояснює вона.

Прогнозувати, як буде врегульоване життя на Донбасі важко, говорить нардеп.

"Але якщо президент Зеленський керується кількістю збережених життів та повернених полонених - це безпрограшна стратегія", - резюмувала вона.