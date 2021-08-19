Верещук: Кличко стоит заниматься городом, а не играть в политику
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала бездействие Виталия Кличко как "хозяйственника города", передает УНН.
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"На самом деле, я думаю, что господину Кличко не надо политизировать ситуацию там, где он как политик бессилен. Ему надо заняться мостами, заняться дорогами, ободранными маршрутками и многим, многим еще чем, но только не политикой", - прокомментировала она.
Верещук заметила, что Кличко нужно помнить о своих обязанностях перед киевлянами.
"Его избрали киевляне как мэра города, как хозяина города, и если он не знает, что происходит у памятника Богдана Хмельницкого, помните эти "дрифты" Red Bull, он не знал, теперь он не знает, что происходит на Аллее Небесной сотни, поэтому пусть занимается хозяйством", - резюмировала она.
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Верещук заявила о том, что Украине нужен действенный закон о защите критической инфраструктуры.