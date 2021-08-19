Верещук: Кличку варто займатися містом, а не гратися в політику

Цитата:

“Насправді, я думаю, що пану Кличку не треба політизувати ситуацію там, де він як політик безсилий. Йому треба зайнятися мостами, зайнятися дорогами, обшарпаними маршрутками і багато, багато ще чим, але тільки не політикою”, — прокоментувала вона.

Верещук зауважила, що Кличку потрібно пам’ятати про свої обов’язки перед киянами.

“Його обрали кияни як мера міста, як господаря міста, і якщо він не знає, що відбувається біля пам’ятника Богдана Хмельницького, пам’ятаєте ці "дрифти“ Red Bull, він не знав, тепер він не знає, що відбувається на Алеї Небесної сотні, тому хай займається господарством”, — резюмувала вона.

Раніше

Верещук заявила про те, що Україні потрібен дієвий закон щодо захисту критичної інфраструктури.