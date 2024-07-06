Венгрия отменила встречу министров иностранных дел с Германией, запланированную на понедельник в Будапеште "по техническим, а не политическим причинам", сообщило в субботу ее министерство иностранных дел, что произошло после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц, раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его необъявленной поездки в москву, пишет УНН со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Детали

"В связи с непредвиденным изменением календаря министра, министерство иностранных дел обратилось с просьбой провести визит на более поздний срок, надеемся, в ближайшем будущем", - сообщили в министерстве.

Министерство иностранных дел Германии заявило в пятницу, что оно "удивлено" отменой и что необходимо "серьезное и честное" обсуждение после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом владимиром путиным в пятницу.

Bloomberg отмечало, что Венгрия "внезапно сказала министру иностранных дел Германии, что ее не ждут" после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц, раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его необъявленной поездки в москву.

Шольц заявил в пятницу, что Орбан не сообщал ему заранее о планах поездки. "Европейский совет с точки зрения внешней политики представляет Шарль Мишель, а не Венгрия", - сказал Шольц, имея в виду президента Европейского совета.

Дополнение

Встреча стала первой встречей лидера ЕС с путиным в москве с апреля 2022 года, через два месяца после того, как рф начала полномасштабное вторжение в Украину.

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Встреча разозлила некоторых лидеров ЕС, которые предостерегали от умиротворения москвы и заявили, что Орбан не говорил от имени ЕС.

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