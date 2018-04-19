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Венецианскую комиссию пригласили еще поработать над законом об Антикоррупционном суде

Киев • УНН

 • 8091 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу с секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом, во время которой предложил представителю комиссии принять участие в обсуждении законопроекта об Антикоррупционном суде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента.

Венецианскую комиссию пригласили еще поработать над законом об Антикоррупционном суде

Парубий напомнил, что законопроекты "О национальной безопасности Украины" и о создании Антикоррупционного суда Украины приняты в первом чтении. Документ готовится ко второму чтению с учетом замечаний и выводов экспертов Венецианской комиссии, идет широкое их обсуждение.

"Важно, чтобы на заключительном этапе ваши эксперты дали советы по отдельным пунктам закона", - отметил Парубий.

По его словам, это будет не долговременная работа, а экспертная оценка - "ключевая работа уже проведена, по многим вопросам найдено взаимопонимание".

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"Для нас важны ваши экспертная оценка и рекомендации", - подчеркнул глава парламента.

В свою очередь, Маркерт отметил, что сотрудничество с Украиной для Венецианской комиссии очень важно.

"Мы понимаем, сколько уже сделано, но впереди - огромные задачи", - подчеркнул он.

Напомним, Парубий объяснил, почему отсрочено принятие закона об Антикоррупционном суде.

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