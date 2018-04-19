Венеційську комісію запросили ще попрацювати над законом про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій провів зустріч з секретарем Венеційської комісії Томасом Маркертом, під час якої запропонував представнику комісії взяти участь в обговоренні законопроекту про Антикорупційний суд. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу парламенту.
Парубій нагадав, що законопроекти "Про національну безпеку України" та щодо створення Антикорупційного суду України ухвалені у першому читанні. Документ готується до другого читання з урахуванням зауважень та висновків експертів Венеційської комісії, йде широке їх обговорення.
"Важливо, аби на заключному етапі ваші експерти дали поради щодо окремих пунктів закону", - зазначив Парубій.
За його словами, це буде не довготривала робота, а експертна оцінка – "ключова робота вже проведена, по багатьох питаннях знайдено порозуміння".
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"Для нас важливі ваші експертна оцінка і рекомендації", - підкреслив голова парламенту.
Своєю чергою, Маркерт зазначив, що співпраця з Україною для Венеційської комісії дуже важлива.
"Ми свідомі того, скільки уже зроблено, але попереду - величезні завдання", - підкреслив він.
Нагадаємо, Парубій пояснив, чому відтерміновано прийняття закону про Антикорупційний суд.