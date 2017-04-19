Велотрек в Киеве запланировали открыть 20 мая

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38152 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101619 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155004 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115835 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116157 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104139 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107026 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103529 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Велотрек в Киеве запланировали открыть 20 мая

Велотрек в Киеве запланировали открыть 20 мая

Киев  •  УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Открытие столичного велотрека и центра велосипедной культуры запланировано на 20 мая. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Открытие столичного велотрека и центра велосипедной культуры запланировано на 20 мая 2017 года", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко во время инспекции реставрации комплекса киевского велотрека, который расположен в Шевченковском районе.

По его словам, после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию город спасет памятник архитектуры и истории, один из старейших в Европе велотреков, и получит спортивный объект, соответствующий современным требованиям к сооружениям такого класса.

"По состоянию на сегодня объем выполненных работ составляет 90%", - рассказал А. Спасибко.

Он также сообщил, что сейчас продолжаются финальные работы по восстановлению полотна велотрека с устройством современного спортивного покрытия, завершена реконструкция административно-спортивной здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта и боксы для хранения велосипедов), восстановлены трибуны на 280 зрителей.

Кроме того, построено кафе и подземный паркинг на 40 машино-мест с возможностью парковки микроавтобусов, используемых велокомандами. Благоустроена территория вокруг велотрека, создан общее пространство с парком им. О. Гончара. К открытию в парке проведут ландшафтные работы и высадят зеленые насаждения.

Как сообщал УНН 6 марта, на Евровидение в Киеве откроют Почтовую площадь и велотрек.

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