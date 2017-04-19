Велотрек в Киеве запланировали открыть 20 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Открытие столичного велотрека и центра велосипедной культуры запланировано на 20 мая. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Открытие столичного велотрека и центра велосипедной культуры запланировано на 20 мая 2017 года", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко во время инспекции реставрации комплекса киевского велотрека, который расположен в Шевченковском районе.
По его словам, после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию город спасет памятник архитектуры и истории, один из старейших в Европе велотреков, и получит спортивный объект, соответствующий современным требованиям к сооружениям такого класса.
"По состоянию на сегодня объем выполненных работ составляет 90%", - рассказал А. Спасибко.
Он также сообщил, что сейчас продолжаются финальные работы по восстановлению полотна велотрека с устройством современного спортивного покрытия, завершена реконструкция административно-спортивной здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта и боксы для хранения велосипедов), восстановлены трибуны на 280 зрителей.
Кроме того, построено кафе и подземный паркинг на 40 машино-мест с возможностью парковки микроавтобусов, используемых велокомандами. Благоустроена территория вокруг велотрека, создан общее пространство с парком им. О. Гончара. К открытию в парке проведут ландшафтные работы и высадят зеленые насаждения.
Как сообщал УНН 6 марта, на Евровидение в Киеве откроют Почтовую площадь и велотрек.