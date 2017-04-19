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Велотрек у Києві заплановано відкрити 20 травня

Велотрек у Києві заплановано відкрити 20 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановане на 20 травня. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановано на 20 травня 2017 року", - заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час інспекції реставрації комплексу київського велотреку, що розташований у Шевченківському районі.

За його словами, після завершення будівництва та введення об’єкту в експлуатацію місто врятує пам’ятник архітектури та історії, один із найстаріших у Європі велотреків, та отримає спортивний об’єкт, що відповідатиме сучасним вимогам до споруд такого класу.

"Станом на сьогодні виконання обсягів робіт становить 90%", – розповів О. Спасибко.

Він також повідомив, що наразі тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із влаштуванням сучасного спортивного покриття, завершена реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлено трибуни на 280 глядачів.

Окрім того, збудовано кафе та підземний паркінг на 40 машино-місць із можливістю паркування мікроавтобусів, що використовуються велокомандами. Впорядковано територію навколо велотреку, створено спільний громадський простір із парком ім. О. Гончара. До відкриття в парку проведуть ландшафтні роботи й висадять зелені насадження.

Як повідомляв УНН 6 березня, до Євробачення в Києві відкриють Поштову площу та велотрек. 

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