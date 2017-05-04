Велоэстафета "Единение в честь победы" началась в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Сейчас на Майдане Героев у Запорожской ОГА собрались участники велопробега “Единение в честь победы”, передает корреспондент УНН.
Участники акции - школьники, студенты, ветераны АТО и другая молодежь со всей области - проехали вблизи местных мемориалов и собрались в областном центре.
После сбора на площади возле облгосадминистрации, велоактивисты планируют проехать к мемориальным комплексам Запорожья.
На площади сейчас составляют панно с частицами из разных мемориалов области. Панно символизирует единение, победу и мир.
Напомним, 2 апреля Херсоне стартовало второе велосипедное ралли "Херсонские Велопьятдесят". Велосипедисты стартовали с Площади Свободы. Зарегистрировались около 350 участников. Сначала велосипедисты проехали к торговому центру, а затем состоялся марафон 50 километров по берегу р.Ингулец.