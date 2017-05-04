Велоестафета "Єднання на честь перемоги" розпочалася в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Зараз на Майдані Героїв, що біля Запорізької ОДА, зібрались учасники велопробігу “Єднання на честь перемоги”, передає кореспондент УНН.
Учасники акції — школярі, студенти, ветерани АТО та інша молодь з усієї області — проїхали поблизу місцевих меморіалів та зібралися у обласному центрі.
Після збору на площі біля облдержадміністрації, велоактивісти планують проїхатись меморіальними комплексами Запоріжжя.
На площі зараз складають пано з частинками з різних меморіалів області. Пано символізує єднання, перемогу та мир.
Нагадаємо, 2 квітня Херсоні стартувало друге велосипедне ралі “Херсонські Велоп’ятдесят”. Велосипедисти стартували з Площі Свободи. Зареєструвались близько 350 учасників. Спочатку велосипедисти проїхали до торговельного центру, а потім відбувся марафон 50 кілометрів по берегу р.Інгулець.