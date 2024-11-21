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Великобритания ввела санкции против Фирташа в отношении Фирташа

Великобритания ввела санкции против Фирташа в отношении Фирташа

Киев  •  УНН

 • 5934 просмотра

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Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, его жены и финансиста Дениса Горбуненко. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов.

Правительство Великобритании наложило санкции на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жену, а также финансиста Дениса Горбуненко. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку активов. Об этом сообщает правительство Великобритании, передает УНН.

Детали

"Дмитрий Фирташ является привлеченным лицом в понимании Глобального регламента по антикоррупционным санкциям 2021 года по следующим основаниям: Фирташ является или был привлечен к ответственности за участие в серьезной коррупции. В частности, Фирташ был привлечен к подкупу государственных должностных лиц для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, а также был привлечен к незаконному присвоению имущества из газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении правительства.

Также санкции введены на жену Фирташа Ладу и финансиста Дениса Горбуненко, который участвовал в совершении серьезной коррупции в интересах Дмитрия Фирташа, находясь на контролирующей должности в "Родовид Банке", а также участвовал в отмывании денег и действовал от имени Фирташа.

Санкции, наложенные на супругов Фирташей, предусматривают запрет на въезд и заморозку их активов. Горбуненко только заморозили активы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действия санкции против 390 олигархов, связанных с россией. В частности, в санкционном списке - Дмитрий Фирташ и Олег Дерипаска.

Павел Башинский

Павел Башинский

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